ועידת "יעמוד 4" של נדרים פלוס שנערכה בבנייני האומה, ריכזה אליה גבאים ומנהלי מוסדות מכל רחבי הארץ, כאשר הדוכן של רהיטי לביא הפך לאחד המוקדים המרכזיים בועידה. לאורך שעות היום הגיעו מאות גבאים ומנהלי מוסדות כדי להתרשם מקרוב מהפתרונות המתקדמים לעיצוב וריהוט היכלי התפילה ובתי המדרש. השיחות המקצועיות בדוכן נסובו בעיקר סביב האתגר המוכר לכל גבאי: השילוב הנכון בין ריהוט מפואר ואיכותי לבין ניהול תקציב אחראי ומאוזן.

התנועה הערה בדוכן כללה גבאים ותיקים לצד מנהלי מוסדות צעירים, שביקשו לבחון את הדגמים החדשים ולשמוע על תהליכי התכנון המקצועיים של החברה. במהלך הוועידה שיתף אחד הגבאים שביקר בדוכן: "אנחנו בית כנסת מהמגזר הליטאי ורכשנו מערכות ישיבה עם ריפוד לנוחות מקסימלית אני ממליץ מאוד על השירות האמינות והאיכות של לביא". עדות זו מצטרפת לדברי צוות המומחים של רהיטי לביא, שהציגו בפני המבקרים דוגמאות מתוך אלפי אלפי פרויקטים שבוצעו בארץ ובעולם, והדגישו את היכולת להתאים את הריהוט למבנה קיים בצורה אופטימלית המונעת הוצאות מיותרות. במוקד ההתעניינות עמד המגוון הרחב שהוצג במקום, החל מארונות קודש ובימות מפוארות ועד למערכות ישיבה נוחות, ספריות, מחיצות וריהוט משלים בהתאמה אישית לכל חלל.

לצד מערכות הריהוט היוקרתיות, הוצגו אפשרויות המיועדות לקהילות צעירות או בתהליכי התפתחות, המאפשרות להנות מהאיכות המוכרת של רהיטי לביא מבלי לחרוג ממסגרת התקציב המוגדרת. הגבאים נחשפו לחשיבות של ליווי מקצועי החל משלב התכנון וקבלת ההיתר ועד לייצור וההתקנה הסופית, שירות המעניק שקט נפשי וחוסך טעויות תכנוניות יקרות.

אחד המסרים שעלו שוב ושוב בשיחות עם המבקרים היה החשיבות של תכנון מוקדם וליווי מקצועי. בחברה מציעים מעטפת מלאה תחת קורת גג אחת, משלב תכנון המבנה ועד הייצור וההתקנה בפועל. נציגי מוסדות שעמדו בפני שיפוץ או תכנון והקמה של מבנה חדש - ציינו כי האפשרות לקבל פתרון כולל חוסכת זמן, טעויות ועלויות מיותרות.

מעל אלף גבאים בועידת יעמוד 4 מבית נדרים פלוס

רהיטי לביא, שמאחוריה למעלה מ-7,000 פרויקטים בבתי כנסת בארץ ובעולם, הוכיחה שוב את מעמדה בחזית עולם הריהוט לבתי מדרש. עבור רבים מהמשתתפים, המפגש בוועידה היווה הזדמנות מצוינת לתכנון שיתופי פעולה עתידיים, כאשר עם סיום ימי הוועידה נרשמו פגישות רבות להמשך תכנון ושדרוג היכלי התפילה בקהילות השונות.