סוף למונופול: רשות התחרות דורשת למכור את 'וולט מרקט'

משלוחן של וולט ( צילום: פלאש 90 | יח"צ )

בצעד חריג שמסמן סוף עידן בשוק המשלוחים המהירים, הודיעה היום (חמישי) עו"ד מיכל כהן, הממונה על התחרות, כי חברת וולט לא תקבל פטור להמשך הפעלת "וולט מרקט" - רשת הסופרמרקטים שהחברה הפינית מפעילה במקביל לפלטפורמת המשלוחים שלה. ההחלטה באה לאחר בדיקה מעמיקה שהובילה למסקנה חד-משמעית: המודל העסקי הנוכחי פוגע בתחרות ההוגנת בשוק.

על פי הודעת רשות התחרות, וולט פועלת כיום בתפקיד כפול בעייתי - היא גם הפלטפורמה שמאפשרת לרשתות מזון אחרות למכור דרכה, וגם מתחרה ישירה שלהן באמצעות "וולט מרקט". מצב זה, כך נקבע, יוצר חשש כבד לפגיעה בתחרות, שכן וולט יכולה לנצל את מעמדה כפלטפורמה דומיננטית כדי להעדיף את עסקי הסופרמרקטים שלה על פני המתחרים. מוולט נמסר: "וולט מרקט יצרה תחרות חדשה בתחום הסופרמרקטים בישראל והפכה בתוך שנים בודדות לסיפור הצלחה. פעילותה שיפרה באופן ניכר את רמת השירות, הזמינות והבחירה לצרכן הישראלי. ההחלטה לאלץ את מכירת הפעילות היא צעד רגולטורי קיצוני, שמעניש פתיחת תחרות במקום לעודד אותה. נפעל בהתאם להחלטה, נוודא יציבות והמשכיות לעובדות ועובדי וולט מרקט ונמשיך לפעול לשמירה על שוק פתוח ותחרותי לטובת הצרכנים והעסקים בישראל.״

וולט ( צילום: יח"צ )

במסגרת ההחלטה, וולט קיבלה פטור זמני וקצוב בלבד, שמטרתו היחידה לאפשר את מכירת "וולט מרקט" לידיים אחרות. עד להשלמת המכירה, החברה תוכל להמשיך להפעיל את הסניפים הקיימים, אך נאסר עליה באופן מוחלט לפתוח סניפים חדשים או להרחיב את פעילותה בתחום הקמעונאות.

ההחלטה מגיעה על רקע דיונים סוערים בחודשים האחרונים בוועדת הכלכלה של הכנסת, שם הועלו טענות כבדות משקל נגד וולט. ח"כ רון כץ, שיזם דיון מעקב בנושא, ביקר את החברה על כך שהחרימה את הדיון ולא שלחה נציגים. "חבל שזו הדרך שבה היא בחרה לנהוג", אמר כץ, והוסיף כי מדובר בדיון שנועד להקל על יוקר המחיה ועל בעלי העסקים בישראל.

הדיון בוועדת הכלכלה ( צילום: דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ )

נציג רשות התחרות, אייל שפירא, ציין בדיון בכנסת כי הרשות הגיעה בעבר לצו מוסכם עם וולט, שבמסגרתו החברה התחייבה לחדול מדרישה לבלעדיות או עדיפות משמעותית למסעדות העובדות איתה. עם זאת, הוא הבהיר כי בתקופה האחרונה הגיעו לרשות עדויות על כך שוולט ממשיכה לפעול להשגת בלעדיות, מה שעלול להוות הפרה של חוק התחרות ושל הצו המוסכם עצמו.

המהלך של רשות התחרות צפוי ליצור רעידת אדמה בשוק המשלוחים המהירים בישראל.

יצוין כי וולט משלמת לרשתות המזון עמלות גבוהות של 17%-20% מהיקף ההזמנה, בתוספת 3.8 שקלים דמי תפעול למנויי וולט פלוס - תוספות שמגולגלות בסופו של דבר לצרכנים. ההחלטה על מכירת "וולט מרקט" עשויה להוביל לירידה במחירים ולהגברת התחרות, לטובת הצרכנים הישראליים.