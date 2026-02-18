פתאום היד פחות בודקת. העין פחות מסננת. המחשבה על “סוף החודש” נדחקת לפינה. לא כי אנשים לא אחראים. פשוט שמחה אמיתית מרככת את מנגנון החישוב.

פורים הוא חג של לב פתוח והקנייה נראית בהתאם: עוד מארז כי זה יפה. עוד יין כי זה מכובד. עוד ממתקים כדי “שיהיה בשפע” ולמה לא עוד סוג סלסלאות? זה משדרג את המשלוח.

לא מתוך לחץ. מתוך מצב רוח.

הרגע שבו השמחה פוגשת את הקופה ופה מגיע הרגע הרגיש באמת. כי גם כשקונים מתוך שמחה,

לא רוצים לצאת עם דפיקות לב. אנשים לא מפסיקים להיות אחראים בפורים. הם פשוט רוצים ליהנות בלי דרמה.

וכאן נכנסת הנקודה שמבדילה בין חוויה משחררת לחוויה מלחיצה. ברשת רמי לוי שיווק השקמה,יש בסיס שמאפשר את השחרור הזה את חוויית ה'עדליאדע'.

לא צריך “להתנהג אחרת”. לא צריך לחשב כל פריט, זה בסדר להרגיש הפוך. פורים לא מבטל אחריות, הוא פשוט נותן לה לנוח. הצרכן הפורימי הוא לא פזיז. הוא פשוט שמח יותר.

וההבדל הדק הזה חשוב.

ברמי לוי כל השנה הקנייה נשענת על תחושת יציבות, בפורים היא נשענת על אותה יציבות רק בקצב גבוה יותר. עדלאידע בלי בהלה, זו אולי התמצית.

פורים הוא חג של הגזמה מבורכת. אבל אף אחד לא רוצה שההגזמה תהפוך להפתעה לא נעימה.

וכשהקנייה נשענת על בסיס עקבי של מחיר נמוך, אפשר להרשות לעצמנו ליהנות מהחג במלואו.

רמי לוי - סל הקניות הזול במדינה.