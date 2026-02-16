כיכר השבת
תחרות בשוק

רמי לוי נכנס לשוק הסטוק: אלפים הסתערו ביום הפתיחה, תורים כבר משבע בבוקר

ביום שלישי - שבע בבוקר, פרדס חנה כרכור. עוד לפני פתיחת הדלתות כבר השתרך תור של מאות אנשים. לא מבצע חד-פעמי, אלא פתיחת הסניף הראשון של רמי לוי הסטוק שנכנס כעת רשמית לשוק הסטוק בישראל. התגובות לא איחרו להגיע: התנפלות המונים, תורי ענק בכניסה ולעיתים אף סגירה זמנית של הדלתות, עד שמתפנה מקום בפנים. ההערכה כמה שעות לאחר הפתיחה הייתה כי אלפי אנשים כבר עברו בסניף (צרכנות)

רמי לוי נכנס לשוק הסטוק: אלפים הסתערו ביום הפתיחה (צילום: יח"צ)

עגלות חכמות

בסניף נערכו מראש לעומס. לצד ארבע קופות רגילות הופעלו עשרות עגלות חכמות הסורקות את המוצרים ומייתרות את הצורך בעמידה ממושכת בקופה. צוות מתוגבר סייע לקונים בתשלום מהיר באמצעות שקילת העגלה ומעבר ישיר לתשלום הסופי. למרות זאת, בשל ריבוי המבקרים נרשמו גם תורים ארוכים בעמדות התשלום.

אחד הנתונים הבולטים ביום הראשון: סל הקנייה הממוצע. לפי הנתונים הראשוניים, מדובר בסכום הגבוה פי ארבע מהמקובל ברשתות סטוק, שם עומד הסל הממוצע על כ-50-60 שקל. נצפו גם לקוחות שמילאו שלוש עגלות.

הלהיטים: חשמל וצעצועים

מוצרי החשמל והצעצועים בלטו כלהיטים הגדולים של היום. חלק ממשטחי התצוגה התרוקנו במהירות, והצוות עסק במילוי מחדש.

בין המוצרים שנמכרו: סט אוכל ל-6 אנשים (18 חלקים) - 39.9 שקל, דלי מגבונים 400 יחידות - 7.9 שקל, מגהץ - 20 שקל, תחפושות -19.9 שקל, מטבח ובית בובות מעץ -149 שקל, עמדת מטען לרכב חשמלי- 699 שקל, מייבש שיער 2,000 וואט - 39.9 שקל, סיר טיגון ללא שמן של פיליפס - 149 שקל.

לטענת ההנהלה: לא מחירי פתיחה

יני דמרי, מנכ"ל הרשת, מסר כי הם נערכים למספר ימים של התנפלות ראשונית בצוותים מוגברים, והדגיש כי לא מדובר במחירים זמניים לפתיחה.

הסניף הבא צפוי להיפתח ברמלה-לוד, ובהמשך מתוכננים סניפים נוספים בבאר שבע, ירושלים וראשון לציון, על שטחים של 2,000- 2,500 מ"ר.

הענף כולו דרוך

השוואות מחירים שפורסמו לאחרונה הצביעו על פער משמעותי בין רמי לוי סטוק לבין מתחרים כמו מקס סטוק, בום, זול סטוק, ג'מבו יוון ו-דן דיל.

לדברי גורמים בענף, הרשת החדשה לא מתחרה רק בסטוקים אחרים אלא גם ברשתות מזון, שכבר החלו במבצעי כסאח על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. אותם גורמים טוענים כי מדובר במחירים ללא רווח.

