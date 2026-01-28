רמי לוי חותך עד 40% ממחירי עגלות התינוקות - איפה אפשר להשיג?

שוק מוצרי התינוקות בישראל התרגל במשך שנים למחירים גבוהים במיוחד, כאלה שהפכו רכישה בסיסית לאתגר כלכלי לא קטן עבור משפחות צעירות. בשנים האחרונות מתחילה להירשם תנועה הפוכה: הורדת מחירים שיטתית, לא כמבצע נקודתי אלא כמהלך רחב יותר של מאבק ביוקר המחיה.

לאחרונה נרשמו הוזלות משמעותיות גם במוצרי תינוקות חיוניים, וכעת המגמה מגיעה גם לשוק העגלות, מהקטגוריות היקרות ביותר בשלב הראשוני של גידול תינוק.

ברמי לוי שיווק השקמה נמכרת בימים אלה עגולת דונה X במחיר של 1,899 שקלים, מחיר הנמוך בכ-40% ממחיר השוק. מדובר בדגם נחשק הנמכרת בצבעים ירוק או שחור.

המהלך מצטרף לשורה של צעדים שנועדו להוריד את רף המחירים בענפים שבהם הפער בין עלות המוצר למחיר לצרכן הפך עם השנים לבלתי סביר.

ש חיסכון של עד 50% בסל ט״ו בשבט - בלי לוותר על מגוון וכשרויות מהודרות כיכר בשיתוף רמי לוי | מקודם

בשוק התינוקות, שבו הורים נדרשים להוצאות גבוהות כבר מהיום הראשון, המשמעות מורגשת במיוחד.

העגלה זמינה לרכישה במספר סניפים, בהם סניפים הפונים גם לציבור החרדי:

ביתר עילית, גבעת שאול מהדרין, אשדוד, רמת בית שמש, נתניה מהדרין וחיפה צ’ק פוסט.

במבט רחב יותר, מדובר בעוד ביטוי למגמה שמבקשת להחזיר את המחירים לרמה שפויה, ולהזכיר שציוד לתינוקות הוא צורך בסיסי.