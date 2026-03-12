רגע לפני חג הפסח, אז כולם יוצאים בהמוניהם לקניות לבית, בסקר חדש של מכון הסקרים "סופר דאטה" בשיתוף "כיכר השבת" בדקנו עם מאות משיבים - היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת וגם, מאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה. יצאנו לדרך עם כל הנתונים - והם מפתיעים במיוחד.
אבל תחילה, כמה נתונים מאחורי הסקר. בסקר השתתפו 848 משיבים, 64% מהם גברים ו-36% הן נשים. ומה המגזר אליהם משתייכים המשיבים? 31% - ספרדים, 30% ליטאים, 21% חסידים, 5% חב"דניקים, 7% מגדירים את עצמם "כלל חרדי" ועוד 6% הם "חרדי ישראלי".
39% מהמשיבים הם בעלי "נגיעות מודרניות", 29% הם שמרנים, 26% הם "חרדים קלאסיים" ו-6% מודרנים. והיכן הם מתגוררים? 33% מתגוררים בירושלים והסביבה, 26% בבני ברק והסיבה, 10% באזור הצפון, 9% בבית שמש, 9% באזור הדרום, 4% במודיעין עילית, 4% בביתר עילית, 4% באלעד ואחוז אחד מהמשיבים מתגורר בחו"ל.
>> למגזין המלא - לחצו כאן
באיזו רשת מזון אתה קונה בדרך כלל?
התשובות: רשת 'אושר עד' מובילה בפער ניכר והיא הדומיננטית במגזר, אחריה 'יש חסד' ו'רמי לוי', ומספר לא מבוטל של משיבים קונים בדרך כלל במכולת השכונתית. דווקא רשתות חדשות כמו 'ברכת השם' ו'נטו חיסכון' עדיין לא זוכים לאמון מספיק של הציבור ומעטים הם שקונים אצלם.
הנתונים:
- 47% - אושר עד
- 18% - יש חסד
- 12% - רמי לוי
- 6% - מכולת שכונתית
- 4% - שערי רווחה
- 3% - נתיב החסד
- 3% - נטו חיסכון
- 2% - ברכת השם
- 2% - זול ובגדול
- 1% - מחסני השוק
- 1% - מעיין אלפיים
- 1% - יוחננוף
בפילוח הנתונים עולה כי מבין הקונים ב'אושר עד' - 53% הם ספרדים, 45% ליטאים ו-44% חסידים. ב'יש חסד', הרוב הם ליטאים (24%) לעומת 16% חסידים ו-15% ספרדים. ב'רמי לוי' 17% הם ספרדים, 10% ליטאים ו-7% חסידים. מבין הקונים במכולת השכונתית - 11% הם חסידים, 6% ליטאים ורק 1% ספרדים.
אילו משקאות אתה קונה בדרך כלל?
הנתונים:
- 23% קונים שתיה מוגזת (קולה, פאנטה)
- 22% קונים מים מינרליים בבקבוקים
- 20% - סודה
- 18% - שתיה קלה ממותקת
- 17% השיבו שהם לא קונים משקאות מיוחדים
בפילוח הנתונים עולה כי החסידים קונים הכי הרבה מים מינרליים (29%), אחר כך סודה (25%) ו-17% לא קוני משקאות מיוחדים. 15% מהחסידים קונים שתיה מוגזת ו-14% שתיה קלה ממותקת.
הספרדים לעומת זאת מעדיפים שתיה קלה ממותקת (27%) אחר כך שתיה מוגזת (25%), מים מינרליים מוגזים קונים 18% ואילו 17% קונים סוד. 13% מהספרדים לא קונים משקאות מיוחדים.
אצל הליטאים, הרוב מעדיפים שתיה מוגזת (32%), 20% לא קונים משקאות מיוחדים, 18% קונים מים מינרליים, 16% מעדיפים סודה ו-14% שתיה קלה ממותקת.
מאיזה גורם אתה לוקח הלוואה?
התשובות:
כמחצית מהמשיבים (50%) לא לוקחים הלוואות, ומי שלוקח הלוואה לוקח מבנקים (30%) או מגמ"ח (14%).
הנתונים:
- 50% הצהירו כי הם לא נוטלים הלוואות
- 30% לוקחים הלוואות מהבנקים
- 14% לוקחים מגמ"ח
- 3% מחברות אשראי
- 3% מהלוואות קהילתיות
בחלוקה לפי מגזרים, התמונה מעניינת: 59% מהציבור החסידי לא נוטל הלוואות בהשוואה לציבור הספרדי (47%) והליטאי (45%).
הנתונים:
- לא לוקחים הלוואות: 59% - חסידים, 47% ספרדים ו-45% ליטאים
- הלוואה מהבנקים: 35% - ספרדים, 27% - ליטאים ו-26% חסידים
- הלוואה מגמ"ח: 22% - ליטאים, 12% - ספרדים ו-8% חסידים
- הלוואות קהילתיות: 5% - חסידים, 3% - ליטאים ו-2% ספרדים
מה השיקול המרכזי שלך בבחירת הלוואה?
- 47% השיבו כי הם לא נוטלים הלוואות
- 27% השיבו כי השיקול הוא הריבית
- 11% - זמינות ומהירות קבלת ההלוואה
- 11% - תנאי החזר גמישים
- 4% - אמינות הגוף המלווה
איזה ביטוח הכי חשוב לך?
התשובות: רוב המשיבים (39%) חושבים שביטוח בריאות הכי חשוב, לאחר מכן ביטוח רכב (18%) וביטוח חיים (10%), אף אחד לא משקיע בביטוח לתאונות אישיות.
לציבור החסידי (47%) והליטאי (41%) ביטוח הבריאות יותר חשוב מאשר הציבור הספרדי (29%).
הנתונים:
- 39% - ביטוח בריאות
- 18% - ביטוח רכב
- 16% - לא יודע
- 10% - ביטוח חיים
- 7% - אין לי ביטוחים
- 5% - ביטוח דירה
- 3% - ביטוח סיעודי
- 1% - ביטוח מנהלים
- 1% - ביטוח שיניים
>> למגזין המלא - לחצו כאן
בכתבה הבאה נפרסם בעז"ה את הנתונים על קופות החולים המובילות במגזר, איזה בית חולים מועדף על המגזר, מי עמותת חסד הכי מוערכת, מי משתמש בבינה מלאכותית ואיזו רשת חברתית פופולרית במגזר החרדי.
0 תגובות