רגע לפני חג הפסח, אז כולם יוצאים בהמוניהם לקניות לבית, בסקר חדש של מכון הסקרים "סופר דאטה" בשיתוף "כיכר השבת" בדקנו עם מאות משיבים - היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת וגם, מאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה. יצאנו לדרך עם כל הנתונים - והם מפתיעים במיוחד.

אבל תחילה, כמה נתונים מאחורי הסקר. בסקר השתתפו 848 משיבים, 64% מהם גברים ו-36% הן נשים. ומה המגזר אליהם משתייכים המשיבים? 31% - ספרדים, 30% ליטאים, 21% חסידים, 5% חב"דניקים, 7% מגדירים את עצמם "כלל חרדי" ועוד 6% הם "חרדי ישראלי".

39% מהמשיבים הם בעלי "נגיעות מודרניות", 29% הם שמרנים, 26% הם "חרדים קלאסיים" ו-6% מודרנים. והיכן הם מתגוררים? 33% מתגוררים בירושלים והסביבה, 26% בבני ברק והסיבה, 10% באזור הצפון, 9% בבית שמש, 9% באזור הדרום, 4% במודיעין עילית, 4% בביתר עילית, 4% באלעד ואחוז אחד מהמשיבים מתגורר בחו"ל.

באיזו רשת מזון אתה קונה בדרך כלל?

התשובות: רשת 'אושר עד' מובילה בפער ניכר והיא הדומיננטית במגזר, אחריה 'יש חסד' ו'רמי לוי', ומספר לא מבוטל של משיבים קונים בדרך כלל במכולת השכונתית. דווקא רשתות חדשות כמו 'ברכת השם' ו'נטו חיסכון' עדיין לא זוכים לאמון מספיק של הציבור ומעטים הם שקונים אצלם.

הנתונים:

47% - אושר עד

18% - יש חסד

12% - רמי לוי

6% - מכולת שכונתית

4% - שערי רווחה

3% - נתיב החסד

3% - נטו חיסכון

2% - ברכת השם

2% - זול ובגדול

1% - מחסני השוק

1% - מעיין אלפיים

1% - יוחננוף

בפילוח הנתונים עולה כי מבין הקונים ב'אושר עד' - 53% הם ספרדים, 45% ליטאים ו-44% חסידים. ב'יש חסד', הרוב הם ליטאים (24%) לעומת 16% חסידים ו-15% ספרדים. ב'רמי לוי' 17% הם ספרדים, 10% ליטאים ו-7% חסידים. מבין הקונים במכולת השכונתית - 11% הם חסידים, 6% ליטאים ורק 1% ספרדים.

אילו משקאות אתה קונה בדרך כלל?

הנתונים: