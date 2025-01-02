לאומית שירותי בריאות ממשיכים להוביל בכל פרמטר | כעת, לאחר בדיקה השוואתית עדכנית מהחודש האחרון, מסתבר כי לא רק במקצועיות וזמינות, אלא גם במחיר הזול ביותר וזוגות צעירים יכולים לחסוך המון בהצטרפות ללאומית זהב |החסכון מול קופות אחרות עומד על כאלף שקלים לשנה לזוג צעיר עם שלושה ילדים
מי מאתנו לא הגיע בחייו לבית-חולים? אם בגלל אירוע פעוט שמצריך תפרים, או בגלל אירועים חמורים יותר, לנו כישראלים מובן מאליו שהמדינה מחויבת לדאוג לבריאותנו - וגם לשלם עליה | בארה"ב לעומת זאת, האזרחים הם אלו שנדרשים לשלם על הטיפול הרפואי שלהם, אם בגלל שביטוח הבריאות שלהם לא מכסה לחלוטין את המצב הרפואי או מהסיבה הפשוטה שפשוט אין להם ביטוח כלל | התוצאה: עשרות אלפי אזרחים שמתים מדי שנה, וחברות ביטוח שמשמנות את הכיסים שלהם בדם האמריקנים (מגזין כיכר)
בעבודה משותפת עם סוכני הביטוח מהמגזר החרדי, חברת 'כלל ביטוח' הינה היחידה מבין חברות הביטוח שהמשיכה כרגיל את ביטוח הנסיעות לאומן למחוסנים ולא שללה את האפשרות מרבבות הנוסעים. מדובר בצעד משמעותי, שכן אלפי אנשים שוהים בתקופה זו בעיר אומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה, ובהחלטה זו אפשרה החברה את המענה הבסיסי של ביטוח בריאות לנוסעים הרבים (ביטוח)
בפסק הלכה מיוחד, כותב הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר"י יוסף לרבה של כללית הרב מנחם לפקיבקר כי ניתן לשלם את ביטוחי הבריאות מכספי מעשרות • גם רבה של ירושלים הגרמ"ש עמאר פסק על הביטוחים המשלימים כי "אין ספק שיכול להשלימם ממעשר כספים" (חרדים)
12,889 חברים חדשים הצטרפו למכבי במעבר האחרון, ובחרו לקבל את שירותי הבריאות הטובים בישראל, שבאו לידי ביטוי ביתר שאת בתקופת הקורונה • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "בחודשים האחרונים זכינו לחזק את מעטפת שירותי הבריאות לכלל החברים – החולים, הבריאים, המבודדים והמחלימים כאחד"(בריאות מקודם)
טיפולים בריאותיים שלא במסגרת הביטוח עולים כמויות עתק של כסף, אם קרתה תאונה למשל, הופיעה מחלה, או חייבים לצאת לצינתור, הוצאת אבנים מהכליות ואפילו לעשות טיפול שורש - אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב קשוח בו אין לנו איך לשלם (בריאות, שיווקי)
עליה דרמטית בתקופת בין הזמנים ברכישות של ביטוחי בריאות למשפחה. האם יש קשר בין החופש הגדול לביטוח בריאות? יוסף שמעון, סמנכ"ל המכירות של סוכנות הביטוח גפן בס"ד, מסביר את התופעה ואת חשיבות ביטוח הבריאות למשפחה (בריאות, שיווקי)
כשעלות ניתוח מתחילה ב-250,000ִ$, גם ארגוני הצדקה לא יצליחו לעזור לכם. עסקני רפואה מפצירים: תדאגו לעצמכם. מנכ"ל ארגון 'מאמינים בדרך': רק אלו שהיה להם כיסוי ביטוחי פרטי מתאים קודם שחלו, הצליחו לעבור בשלום את התקופה הקשה בלי להתרסק כלכלית" (בריאות, שיווקי)
דניאל ווב נפצע בברכו בתאונה, בית החולים סירב לטפל בו ללא ביטוח בריאות. והוא רותק לביתו במשך 8 חודשים, הגיע למשקל שיא של 410 ק"ג, פיתח פצעי לחץ, חווה דום לב שלא טופל כראוי כי לא הצליחו לחלץ אותו בזמן מהבית - ומת (בריאות)