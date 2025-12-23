בדיקה השוואתית עדכנית בין מחירי הביטוחים המשלימים של קופות החולים מגלה כאמור כי לאומית שירותי בריאות מובילה בפער ניכר, ומציבה את מסלול "לאומית זהב" כבחירה הכלכלית המשתלמת ביותר לצעירים בגילאי 19–24 ולמשפחות צעירות.

מהנתונים עולה כי לאומית מציעה מחירים נמוכים משמעותית בהשוואה למסלולים המקבילים בקופות החולים האחרות, כללית, מכבי ומאוחדת, וזאת בכל הרכב משפחתי שנבדק.

כך למשל, זוג צעיר בגילאי 19–24 ישלם בלאומית זהב 113 שקלים בלבד, לעומת 130 שקלים במאוחדת שיא, 162 שקלים בכללית פלטינום ו־184 שקלים במכבי שלי.

גם במשפחות עם ילדים נשמר היתרון הברור. זוג עם שני ילדים ישלם בלאומית 164 שקלים בלבד, וזוג עם שלושה ילדים – 190 שקלים, סכומים הנמוכים בעשרות ואף למעלה ממאה שקלים בחודש לעומת קופות אחרות.

ובפירוט, זוג עם שני ילדים ישלם במאוחדת שיא: 190 ש"ח, בכללית פלטינום: 216 ש"ח ובמכבי שלי: 258 ש"ח. עם שלושה ילדים, המחירים יעלו משמעותית בקופות האחרות, ובמאוחדת שיא תשלם המשפחה 220 ש"ח, בכללית פלטינום: 242 ש"ח ובמכבי שלי: 296 ש"ח.

עבור משפחות צעירות מדובר בחיסכון חודשי מצטבר של עשרות שקלים, ובחישוב שנתי, מאות ואף למעלה מאלף שקלים, וכל זאת מבלי לוותר על כיסוי משלים רחב ומתקדם.

הנתונים מחזקים מגמה עקבית בשנים האחרונות, שבה מצליחה לאומית לשלב בין איכות שירות רפואי, כיסויים משלימים רחבים ותמחור נגיש, דווקא עבור קהל היעד הצעיר שנמצא בתחילת דרכו הכלכלית.

כאמור, לאומית משלימה כאן מהלך מקיף המעניק את השירות המשתלם ביותר בכל התחומים. כך על פי נתוני משרד הבריאות שפורסמו בשנת 2025, לאומית מובילה בזמינות התורים ברפואת נשים, ומדורגת כקופה המהירה ביותר בתחום זה. בנוסף, לאומית מובילה גם בזמינות המענה האנושי הטלפוני, עם זמן ההמתנה הקצר ביותר מבין קופות החולים.

הנתונים מצביעים גם על הובלה בזמינות תורים בשירותי התפתחות הילד, רפואת עור ואורתופדיה, לצד שיעור התלונות הנמוך ביותר מצד מבוטחים, על פי דו"ח נציבות קבילות הציבור

לאומית מציעה מעטפת רחבה במיוחד למבוטחות בתקופת טרום לידה, הכוללת גם שירותים רפואיים, גם ליווי אישי וגם החזרים כספיים משמעותיים.

סל טרום לידה בלאומית נחשב מהרחבים בישראל, עם החזר מצטבר של עד 9,493 ש"ח לתקופת החברות, ועד 2,359 ש"ח לכל תקופת טרום לידה, עבור טיפולים, בדיקות וייעוצים שונים, בכפוף לתנאי השב"ן. בנוסף, לאומית מעניקה את ההחזר הכספי המשתלם ביותר על ימי הבראה (מלונית) בלידת הילד הראשון, השני והשלישי.

בעידן של יוקר מחיה מתמשך, נראה כי לאומית ממשיכה לבסס את מעמדה כבחירה הצרכנית החכמה, עם מחיר שמדבר בעד עצמו.