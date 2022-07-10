לאומית שירותי בריאות ממשיכים להוביל בכל פרמטר | כעת, לאחר בדיקה השוואתית עדכנית מהחודש האחרון, מסתבר כי לא רק במקצועיות וזמינות, אלא גם במחיר הזול ביותר וזוגות צעירים יכולים לחסוך המון בהצטרפות ללאומית זהב |החסכון מול קופות אחרות עומד על כאלף שקלים לשנה לזוג צעיר עם שלושה ילדים
את עומדת מול ערמות הכביסה, תיבת הדוא"ל המפוצצת מיילים מהעבודה ועוד הר המטלות שכאילו נובעות מאין ● בעידן של העצמה נשית ומיליון סיסמאות על החשיבות בדאגה לעצמך, הגיע הזמן לוודא שזה באמת קורה, כי כשמדובר בבריאות שלך -אין מקום לפשרות. ובינינו? בסופו של דבר הבריאות והרוגע משרתים את היכולת שלך להקדיש זמן איכותי לכל מי ומה שחשוב לך ● איך? בוחרים בשירותי בריאות ששמים אותך במקום הראשון, חוסכים לך זמן יקר ומספקים לך שירותי בריאות מתקדמים בזמינות גבוהה (בריאות)
אנו שמחים לבשר על תוספות משמעותיות לביטוח המשלים לאומית זהב, כך שעתה, יותר מתמיד, לאומית זהב הוא הביטוח המשלים המשתלם ביותר, עם מגוון השירותים הרחב ביותר בהשתתפות עצמית הנמוכה ביותר למבוטח (חדשות בריאות)
בטקס החגיגי שנערך במרכז הרפואי החדש ברחוב חזון איש בבני ברק נטלו חלק רבנים, אישי ציבור ומנהלי לאומית שירותי בריאות • במעמד נטל חלק גם גאב"ד בני ברק הגאון רבי שריאל רוזנברג אשר שיבח את מנהלי לאומית שירותי בריאות בכל הנוגע להרחבת מרכזי הרפואה והשירותים בבני ברק (חדשות בריאות)
סל שירותי הבריאות לילדים בלאומית - המשתלם והמותאם ביותר למשפחה החרדית: רק ב'לאומית זהב' תוכלו לקבל עד 55 טיפולי התפתחות הילד מעבר לזכאות במסגרת סל הבריאות וזכאות עד גיל 18 (!) • בנוסף: המחירים הזולים ביותר למגוון רחב של טיפולים, אבחונים ושירותים רפואיים • כל הפרטים (בריאות)
מדובר בצעד יוצא דופן של לאומית שירותי בריאות, ובכך היא הראשונה מבין קופות החולים שמכריזה על מתן המכשיר הייחודי, דבר שמהווה בשורה של ממש למאות חולי הסוכרת • מזה תקופה שחולי הסוכרת מנהלים מאבק מול משרד הבריאות בדרישה שהם יכניסו את המכשיר לסל התרופות, אך עד עתה ללא מענה של ממש • ארגוני החסד שמלוים את חולי הסוכרת מביעים הערכה רבה ללאומית על הבשורה (חדשות הבריאות)
בלאומית שירותי בריאות הודיעו במהלך השבוע האחרון על מערך חסר תקדים שיכלול שבעים מוקדים ברחבי הארץ בהם יינתנו החיסונים נגד נגיף הקורונה לבני הנוער • בלאומית שירותי בריאות אומרים כי, "ניכר שיש היענות גבוהה מאוד מצד אלפי הורים לחסן את ילדיהם" • במשרד הבריאות מציבים את לאומית בראש טבלת המתחסנים (חדשות בריאות)
באירוע השתתפו ההנהלה הבכירה של 'לאומית' • הרב נפתלי נוסבוים אב"ד הישר והטוב וראש ישיבת חיי משה כובד בקביעת מזוזה • המרכז החדש והמתקדם ברחוב שרי ישראל כולל מגוון עצום וחסר תקדים של שירותים רפואיים (חדשות בריאות)
בתוך ימים ספורים יתחילו אזרחי ישראל להתחסן לנגיף הקורונה, וב'לאומית שירותי בריאות' הושלמה ההיערכות למבצע החיסונים הגדול של הלקוחות • מנכ"ל לאומית חיים פרננדס בראיון מיוחד על ההיערכות, החיסונים והיום שאחרי (קורונה, מקודם)
אלפי פונים למוקדים השונים בהם השיבו רבנים ומורי הוראה לשאלות עמך בית ישראל מכל החוגים והעדות •
אלפים פנו בימים שבין כסה לעשור למוקדים הטלפוניים-ההלכתיים שהפעילה 'לאומית שירותי בריאות' במטרה לספק מענה הלכתי-רפואי לקראת יום הכיפורים למי שזקוקים לכך (חדשות בריאות, מקודם)
מנכ"ל לאומית הנכנס, מר חיים פרננדס, ערך ביום חמישי האחרון סבב ביקורים במעונם של גדולי ישראל בעיר בני ברק • הביקורים התקיימו לרגל כניסתו של פרננדס לתפקיד המנכ"ל, על רקע משבר הקורונה וכחלק מההיערכות לקראת השנה הבעל"ט (חרדים)