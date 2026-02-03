כיכר השבת
קניתם "שמן זית סורי בכבישה קרה"? משרד הבריאות מזהיר: "המוצר מזויף"

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת המוצר "שמן זית סורי בכבישה קרה" של החברה "סוד הקטיף" ולטענת המשרד, לאחר שנבדק המוצא מתברר כי הוא מזויף (חדשות בריאות)

שמן הזית עליו מזהיר משרד הבריאות (צילום: משרד הבריאות)

במשרד הבריאות מזהירים היום (שלישי) מרכישת שמן זית שמצהיר על עצמו כי הוא מקורי ולטענת המשרד הוא מזויף.

משרד הבריאות פרסם את האזהרה, לאחר שביצע פעולות פיקוח שגרתיות שערך שירות המזון במשרד הבריאות וכן תלונת אזרח.

לאחר הבדיקות נמצא כי המוצר "שמן זית סורי כבישה קרה" של המותג "סוד הקטיף" מכלל תאריכי התפוגה ובכל הגדלים לא תואם להגדרה של שמן זית.

בבדיקות מעבדה נמצא כי הרכב חומצות השומן במוצר אינו תואם להגדרת שמן זית כפי שמצוין בתווית שעל המוצר והיצרן אינו מוכר למשרד הבריאות ועל כן המוצר הינו מזויף ואינו עומד בתקן ישראלי לשמן זית.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצר זה. "שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך לבחון ולאתר מקרים של הונאה במזון כגון זיופי שמן זית. במידה ותמצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, ינקטו צעדים בכלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, וזאת בשיתוף כל הגורמים הנוספים האמונים על הטיפול במקרים אלו".

1
רק לא הבנתי על מה עדה החרדית נתנה כשרות???.
מאיר

