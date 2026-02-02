למעלה משלושה חודשים לאחר שהודחה מתפקידה ונפתחה חקירה נגדה, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר־ירושלמי, הודתה בהדלפת הסרטון מתוך המתקן הביטחוני 'שדה תימן' לתקשורת, אך טענה בחקירתה כי לא מדובר בעבירה פלילית.

על פי הדיווח ב'הארץ', הפצ"רית לשעבר אף טענה כי היא אינה נושאת באחריות לטיוח ההדלפה. וזאת, לדבריה, משום שלא לקחה חלק בבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית בנוגע למקור ההדלפה.

בדיווח נכתב כי לפי ההערכות, המשטרה תפרסם בקרוב את ממצאי החקירה ותבקש להגיש כתבי אישום נגד תומר ירושלמי ונגד בכירי הפרקליטות הצבאית האחרים שמעורבים בפרשה.

כזכור, באוקטובר האחרון הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על פתיחת חקירה פלילית בעקבות מידע שהעביר ראש השב"כ דוד זיני. על פי החשד, דוברת הפרקליטות הצבאית, קצינה בשם ל', הדליפה את הסרטונים לעיתונאי גיא פלג בידיעתה של תומר-ירושלמי. נבדק גם חשד כי תומר-ירושלמי הגישה תצהיר כוזב לבג"ץ. בעקבות פתיחת החקירה והחשדות נגדה יצאה תומר-ירושלמי לחופשה, וימים אחדים אחרי התפטרה.