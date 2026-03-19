כיכר השבת
השכנה מספרת

הטיל שהתפוצץ בכפר הפלסטיני והרג 4 נשים: "שמענו מהיישובים היהודים"

תושבת הכפר הפלסטיני בית עווא, שספג הלילה פגיעה ישירה מטיל איראני וארבע נשים נהרגו, סיפרה כי הטיל פגע בלב אזור מגורים, וכי גם בתים באזור נפגעו מההדף: "הרבה מהאנשים אצלנו לא מודעים לנקיטה באמצעי זהירות" (אנשים)

חלקי טיל איראני ששוגר אמש לדרום הארץ, פגע פגיעה ישירה בכפר הפלסטיני בית עווא בדרום הר חברון, והוביל להריגתן של ארבע נשים ולפציעתם של שבעה בני אדם נוספים.

היום (חמישי) סיפרה אחת מתושבות הכפר, בעילום שם, לכאן חדשות, כי האווירה בכפר "קודרת ועצובה", וכי כל החנויות סגורות בעקבות האסון בכפר.

"מלחמה הזו והטילים שמגיעים מאיראן פוגעים בכולנו. כולנו נתונים תחת אש איראנית, כל הפלסטינים תחת אש גם כן", היא אמרה.

היא סיפרה כי בעת שיגור הטיל, שמעו בכפר את האזעקות מהיישובים היהודים הסמוכים. עוד סיפרה כי לחלק מהאנשים בכפר יש יישומון של פיקוד העורף, וכך גם הם קיבלו התרעות.

לדבריה, "לצערנו הרבה מהאנשים אצלנו לא מודעים לנקיטה באמצעי זהירות ויוצאים לבדוק מיד מה קרה ומתקרבים לאזור הנפילה".

עוד סיפרה, לאימאן קאסם סולימאן וערן זינגר בכאן חדשות ברשת ב'. כי הטיל פגע "בלב אזור מגורים, הבתים באזור נפגעו גם כן מההדף של הפגיעה".

בשעת הפגיעה התכוננו בכפר לעיד אל-פיטר והיו תחושות שמחה לקראת סוף הרמדאן. הפגיעה וההרג השביתו את השמחה. כאמור 4 נשים נהרגו, ובהם אימא שהייתה בחודש שישי להריונה.

וכשנפל בערים שלנו, הם יצאו ב מצהלות ותופים מכרכרים ופזזים
יוני

