הותר לפרסום: סא"ל בדימוס איתי תלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, הוא ההרוג השני בהתרסקות המטוס הקל הבוקר (ראשון) בעמק יזרעאל.

תלמי הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ושבעה נכדים. תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ומילא שורת תפקידים בכירים בחיל. בהמשך עבר לעבוד בחברת אל על ושימש כקברניט.

מוקדם יותר פורסם כי הטייס שנהרג בתאונה הוא סא"ל (במיל') יובל ענבר בן ה-50 מחגור. ענבר היה טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר. הוא היה נשוי ללו ואב לליה, שלו ונבו.

ענבר היה טייס מילואים בטייסת 140. בתפקידו האחרון שירת כמפקד מנ"ט (מרכז ניסויי טיסה). התפקיד מצריך ניסיון רב כדי לבחון את הנשק של המטוסים, לצד רמות טיסה קשות. כל הטלה וכל תמרון באוויר נבדק עם טייסי מנ"ט.

לפני כן היה ענבר ממקימי טייסת 140 - טייסת ה"אדיר" הראשונה של ה-F35. הוא אף לקח חלק במבצע "עם כלביא", וכן ב"שאגת הארי", ותקף באיראן. בחיל האוויר קיבלו בתדהמה ובאבל כבד את הידיעה על מותו: "הוא אחד משלנו".

בשלב הראשוני של החקירה התברר כי ההתרסקות קרתה בזמן נחיתה, אך ברשות התעופה האזרחית בודקים אם נגרמה מכשל טכני או מגורם אנושי. בין היתר נאספו חומרי צילום ממצלמות באזור.