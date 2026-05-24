דרמה מורטת עצבים התחוללה במהלך טיסת נוסעים של חברת המיקרו-לואוקוסט 'איזיג'ט', שהייתה בדרכה ממצרים לאנגליה, כאשר המטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום דחופה בנמל התעופה ברומא שבאיטליה. זאת בעקבות דיווח בהול על סכנת שריפה מיידית בבטן המטוס, לאחר שאחת הנוסעות הודתה בפני צוות האוויר כי השאירה מטען נייד ("פאוור בנק") כשהוא פעיל ומטעין מכשיר אחר, בתוך המזוודה שלה שהופקדה בתא המטען.

לפי הדיווח היום (ראשון) בניו יורק פוסט, האירוע החל לקבל תפנית מלחיצה במיוחד כאשר קברניט המטוס ביקש לעדכן את 180 הנוסעים על השינוי במסלול, אך עשה זאת בצורה שעוררה פאניקה.

הנוסעים המבוהלים סיפרו כי הטייס הכריז בקול דרמטי במערכת הכריזה ש"ישנו חפץ על הסיפון שלא עולה בקנה אחד עם נהלי הבטיחות ואסור שיהיה כאן", ומיד לאחר מכן החל המטוס בצלילה חדה ובפנייה חדה לעבר שדה התעופה פיומיצ'ינו ברומא.

הנוסעים, שלא הבינו בתחילה במה מדובר, נותרו בדקות של חרדה עמוקה וחלקם אף העידו כי החלו לחשוש מפני התרחיש הגרוע מכל.

הקפדה על הנהלים האוסרים הטסת סוללות ליתיום-יון בבטן המטוס אינה עניין של מה בכך, והיא נחשבת לאחד מחוקי הבטיחות הנוקשים ביותר בעולם התעופה האזרחית. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאם סוללה מעין זו מתלקחת או מתחממת בתוך תא הנוסעים, צוות הדיילים יכול לזהות את העשן באופן מיידי ולכבות את הדליקה באמצעות מים או משקאות קלים כדי לקקר את האזור. לעומת זאת, כאשר שריפה כזו פורצת בתוך תא המטען הסגור, היא עלולה להתפתח למימדי ענק מבלי שאיש יבחין בכך, ובתוך דקות ספורות לגרום לנזק מבני קטסטרופלי למטוס ואף להתרסקותו.

הרווחה בקרב הנוסעים הגיעה רק כאשר השמועה על הסיבה האמיתית לסטיית המסלול החלה להתפשט בין השורות, לאחר שהנוסעת בעלת המטען הבינה את גודל הטעות והתוודתה בפני הצוות.

מחברת 'איזיג'ט' נמסר בתגובה רשמית כי הקברניט פעל בהתאם לפרוטוקול המחמיר וקיבל את ההחלטה הנכונה ביותר כצעד של משנה זהירות. עוד ציינו בחברה כי המטוס נחת בשלום, הנוסעים פונו בצורה שגרתית לחלוטין וזכו ללינה בבתי מלון וארוחות עד לסידור טיסה חלופית.