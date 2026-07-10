כיכר השבת
אשתו משכה אותו

אימה בשמים: נוסע נשאב מהחלון שהתנפץ בטיסה - כך זה נגמר

דרמה של ממש נרשמה הבוקר בטיסה שגרתית של חברת התעופה ריינאייר | בזמן ההמראה, אחד החלונות התנפץ ונרשמה ירידת לחץ בתא הנוסעים, מסכות החמצן ירדו, אלא שהדרמה לא נגמרה שם | הנוסע שישב בסמוך לחלון החל להישאב החוצה דרך החלון המנופץ | עדי ראיה סיפרו שאשתו אחזה בו שלא יישאב מהמטוס, ונוסעים נוספים עזרו לה (תעופה)

החלון המנופץ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

דרמה בטיסת רייאנאייר מיוון לגרמניה: נוסע בן 61 מסרביה כמעט ונשאב החוצה מחלון המטוס, לאחר שהחלון התפרק במהלך הטיסה - ככל הנראה מפגיעת חלקיק שהתנתק מהמנוע.

על פי הדיווחים, מדובר בנוסע שישב ליד החלון שהתנפץ. אשתו החזיקה אותו במשך מספר דקות ברגליו, ולאחר מכן בעזרת נוסעים אחרים הם הצליחו למשוך אותו בחזרה לתוך המטוס.

האירוע התרחש הבוקר (שישי) בשמי מקדוניה הצפונית במהלך טיסה מסלוניקי לעיר ממינגן בגרמניה, והנוסע פונה לבית החולים עם כוויות חיכוך, אך מצבו הכללי טוב.

"אחרי שרובנו נרדמנו, שמענו לפתע רעש, כמו של צמיג שמתפוצץ", צוטטה אחת הנוסעות בסוכנות הידיעות AFP. "מיד הבנו שהתרחשה ירידת לחץ בתא הנוסעים. היו צרחות... לרגע חשבתי שמישהו פתח בטעות את דלת החירום", הוסיפה.

לדבריה, מסכות החמצן השתחררו מהתקרה והיה ריח חריף באוויר. "הראש והכתפיים של אחד הנוסעים היו מחוץ לחלון. למרבה המזל, הוא לא הסיר את חגורת הבטיחות, ונוסעים שישבו לידו הצליחו למשוך אותו בחזרה לתוך המטוס".

טיסהריינאייר
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