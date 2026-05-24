יום שלישי ברציפות: נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנעלם בחוף הים

מאמצי החיפוש וההצלה בחוף מי עמי באשדוד נמשכים גם היום (ראשון) זה היום השלישי ברציפות, כאשר כוחות גדולים של משטרת ישראל, לוחמי אש, מתנדבים וגורמי חירום נוספים פועלים סביב השעון בניסיון לאתר צעיר שנכנס לים בערב שבת ומאז נעלמו עקבותיו.

החיפושים הנרחבים, שמתנהלים מהים, מהיבשה ומהאוויר, מתרכזים הן ברצועת החוף והן בעומק המים, תוך הפעלת חפ"ק מיוחד שנפתח בזירה ומנהל את פעילות כלל הגופים השותפים למבצע המורכב. החשש המרכזי של כוחות הביטחון וההצלה הוא מפני טביעה, והתקווה היא להגיע אל הנעדר בהקדם האפשרי נוכח הזמן הרב שחלף מאז היעלמותו.

האירוע החל ביום שישי בשעות הערב, כאשר שני צעירים הגיעו לאזור חוף מי עמי באשדוד ונכנסו לרחצה במים, בנקודה שאינה מוכרזת לרחצה וללא שירותי הצלה פעילים. השניים נקלעו למצוקה בתוך המים, אולם אחד מהם הצליח בתושייה רבה לחלץ את עצמו ולעלות בחזרה אל החוף.

הוא פונה על ידי צוותי הרפואה במצב קל לבית החולים הציבורי אסותא בעיר לקבלת טיפול והשגחה. חברו, שנכנס עמו למים, לא הצליח לצאת, נעלם בתוך גלי הים, ומאז נפתח מבצע חיפושים רחב היקף שלא פסק גם במהלך השבת.

במבצע החיפושים האינטנסיבי משתתפים כוחות רבים ומגוונים, הכוללים את שוטרי מרחב לכיש, אנשי השיטור הימי, מתנדבים רבים, יחידות הביטחון העירוני של עיריית אשדוד וכן לוחמי חיל הים. לזירה הצטרפו גם מחלצי יחידת "להבה" של כבאות והצלה לישראל, בפיקודו של מפקד היחידה, אשר מבצעים מאז שעות הבוקר של יום שבת סריקות קפדניות ורציפות לאורך קו המים ובאזורים הסמוכים.

הכוחות הרבים הפרוסים בשטח נעזרים במערך טכנולוגי מתקדם ביותר הכולל צוללנים מקצועיים, כלי שיט מגוונים של המשטרה וחיל הים, רחפנים המשקיפים מלמעלה על קו החוף ומערכות סונאר מיוחדות הסורקות את קרקעית הים במטרה לגלות סימני חיים או קצה חוט שיוביל אל הנעדר.

במשטרת ישראל ובכבאות והצלה מדגישים כי החיפושים יימשכו כל העת, ככל שיידרש, תוך שימוש בכל האמצעים המבצעיים והמיוחדים העומדים לרשותם ובשיתוף פעולה מלא בין כלל הזרועות הפועלות בשטח. במקביל למאמצי האיתור, שבים בארגוני החירום והאכיפה ומחדדים את האזהרות לציבור הרחב, וקוראים למתרחצים להישמע אך ורק להוראות המצילים בחופים, ולהימנע לחלוטין מכניסה למים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות שבהן אין שירותי הצלה פעילים, בפרט כאשר תנאי הים מסוכנים ומציבים סכנת חיים מיידית.