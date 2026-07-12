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לקח מהבסיס

המשטרה נדהמה: מה הסתיר עובד המטבח הצבאי בתוך תא המטען

משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח על גניבת ענק של מוצרי מזון ממטבח בסיס צבאי באזור חיפה. שוטרי תחנת טירת כרמל שהגיעו למקום איתרו רכב חשוד בסמוך למטבח, ובתוכו נתפסו כ-450 קילוגרמים של בשר ודגים לצד עשרות שקיות קפה בשווי עשרות אלפי שקלים (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

דרמה לילית בבסיס הצבאי באזור חיפה הסתיימה במעצרו של עובד מטבח, לאחר שנתפס "על חם" כשהוא מנסה להבריח כמות מסחרית של מוצרי מזון יקרי ערך ברכבו הפרטי.

שוטרי תחנת טירת כרמל הם שפתחו בחקירה המהירה, זאת עם קבלת דיווח ממוקד ומדאיג אודות חשד מבוסס לגניבה שיטתית ורחבת היקף של מוצרי מזון מתוך מטבח הבסיס הסמוך.

השוטרים שהוזעקו למקום והחלו בביצוע פעולות חקירה וסריקות בשטח הבסיס, הבחינו תוך זמן קצר ברכב פרטי שעורר את חשדם כשהוא חונה במיקום אסטרטגי בסמוך למבנה המטבח. במהלך הבדיקה שנערכה בשטח ועם פתיחת הרכב על ידי החשוד, נחשפו השוטרים למחזה חריג כאשר תא המטען וחלל הרכב היו עמוסים בעשרות קרטונים המכילים סחורה צבאית גנובה.

(צילום: דוברות המשטרה)

בתוך הקרטונים הרבים איתרו השוטרים כ-450 קילוגרמים של מוצרי בשר ודגים קפואים, לצד כ-60 שקיות קפה שנלקחו אף הם ממחסני המטבח.

על פי הערכת גורמי המקצוע והמשטרה, שווי הרכוש הכולל שניסה העובד להוציא משטח הבסיס נאמד בעשרות אלפי שקלים. מדובר במוצרים המיועדים להזנת חיילי הבסיס, אשר הועברו על פי החשד ישירות לרכבו הפרטי של העובד לצרכים אישיים או מסחריים.

החשוד במעשה נעצר באופן מיידי על ידי השוטרים ונלקח לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט לכלוא אותו. בהמשך לכך, הובא החשוד לדיון שנערך בבית המשפט, שם הציגה המשטרה את הממצאים וביקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה, אולם השופט הורה בסופו של דבר על שחרורו של העובד בתנאים מגבילים.

צה"לגניבהמשטרת ישראלטירת כרמל

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