כיכר השבת
תיעודים מהשטח

כוחות גדולים בזירת הנפילה בצפון: "היה הרס ועשן, חילצנו פצועים מההריסות"

שני פצועים, במצב בינוני וקל, חולצו מבין ההריסות בזירת הנפילה בקרית שמונה שבצפון הארץ | הפרמדיק שיחזר: "הגענו למקום בכוחות גדולים, במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים" (בארץ)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 60 נפצע היום (חמישי) במצב קשה בקרית שמונה שבצפון הארץ, בעקבות פגיעת טיל ישירה בבניין מגורים. אישה כבת 70 נפצעה בינוני ונחבלה בבטנה. כך נמסר משירותי כוחות החירום וההצלה.

הפגיעה בבניין התרחשה לקראת השעה 18:00 בערב, לאחר שאזעקות נשמעו בעיר הצפונית הסמוכה לגבול עם לבנון. הרקטה פגעה בקומה עליונה בבניין מגורים בעיר.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד״א מורן אבו שקארה סיפר: ״מדובר בפגיעה בבניין, הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועים של מד״א. במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים, אנחנו מבצעים כעת עוד סריקות ופועלים לפינויים לבתי החולים״.

2
לאורך ההיסטוריה למדנו שכל שלטון טרור שמבקש להשמיד את ישראל הוא סכנה לא רק לישראל אלא לעולם כולו. מול כוחות כאלה אין מקום לאשליות צריך לפרק את תשתיות הטרור, למוטט את מנגנוני האלימות ולהבטיח שלא יוכלו עוד לאיים על חיי אדם. זו לא נקמה, זו הגנה על החיים.
צבי
1
הארגונים האלימים באיראן ובלבנון הפכו את האזור למאורת רוע והגיע הזמן לפרק אותם עד היסוד לא להרתיע, לא לסמן אלא למחוק יכולות לרסק תשתיות למחוק את כל מה שמאפשר למנגנוני האלימות האלה להרים ראש. כל זרוע כל מנהרה, כל חמ"ל להתפורר לאבק זהו רגע של הכרעה ועם ישראל דורש סיום מוחלט של כוחם
רובין

