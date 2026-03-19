גבר כבן 60 נפצע היום (חמישי) במצב קשה בקרית שמונה שבצפון הארץ, בעקבות פגיעת טיל ישירה בבניין מגורים. אישה כבת 70 נפצעה בינוני ונחבלה בבטנה. כך נמסר משירותי כוחות החירום וההצלה.

הפגיעה בבניין התרחשה לקראת השעה 18:00 בערב, לאחר שאזעקות נשמעו בעיר הצפונית הסמוכה לגבול עם לבנון. הרקטה פגעה בקומה עליונה בבניין מגורים בעיר.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד״א מורן אבו שקארה סיפר: ״מדובר בפגיעה בבניין, הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועים של מד״א. במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים, אנחנו מבצעים כעת עוד סריקות ופועלים לפינויים לבתי החולים״.