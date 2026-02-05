לבד ותוך פחות מדקה: פותחה בדיקת ראייה דרך הסמארטפון

בפיתוח חדש שעשוי לשנות את עולם האופטומטריה הדיגיטלית, חברת OptikosPrime מקופנהגן הכריזה על טכנולוגיה בשם Argus, המסוגלת לספק מרשם מלא למשקפיים - כולל תיקוני ראייה לכדוריות, צילינדרים ומרחק אישונים - מצילום יחיד במצלמת סמארטפון רגילה. החברה טוענת כי זו הפעם הראשונה שבה הושלם בהצלחה מרשם אופטי מלא באמצעות תמונה מצולמת בלבד.

בעוד מרבית האפליקציות הקיימות מסתפקות בבדיקות סקר בסיסיות המאתרות בעיות ראייה מבלי להפיק ערכים מדויקים, Argus שואפת לשנות את המודל. "אם המערכת תספק מדידה מהירה, מדויקת ואיכותית - זו תהיה מהפכה אמיתית בתחום הקמעונאות האופטית", אמר דורון קלינקו, ממייסדי SmartBuyGlasses.

סטאלה פרדלונד הוסבי, ממייסדי OptikosPrime, הסביר כי המערכת פותחה במיוחד כדי לפעול מחוץ לסביבה קלינית מבוקרת. "מהירות ופשטות הם קריטיים," אמר. "אם פתרון דורש ציוד נוסף, הגדרות מורכבות או דקות ארוכות לכל אדם - הוא לא רלוונטי בשטח או בקמעונאות אונליין."

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, יותר מ־2.2 מיליארד בני אדם ברחבי העולם חיים עם ליקוי ראייה, כאשר למעלה ממיליארד מהם ניתן היה למנוע או לתקן באמצעות טיפול מתאים. ב־OptikosPrime מציינים כי הבעיה העיקרית במדינות מתפתחות אינה עלות המשקפיים – אלא המחסור בגישה לאבחון מקצועי.

כדי להתמודד עם אתגר זה, החברה שיתפה פעולה עם ארגון Sightsavers הפועל לשיפור בריאות העין באפריקה ובאסיה. סומרנה יסמין, סגנית המנהלת הטכנית של התחום בארגון, אמרה כי "חדשנות כמו Argus יכולה לשנות את הדרך שבה קהילות בכל העולם ניגשות לטיפול עיני. זהו צעד חשוב בדרך להנגשת ראייה תקינה גם למקומות המרוחקים ביותר."

כעת נערכת OptikosPrime לגיוס הון נוסף ולשלב הבא בתהליך האימות הקליני לקראת אישורים רגולטוריים נרחבים. החברה לא חשפה את סכום הגיוס הצפוי, אך הדגישה כי היא שואפת להפוך את Argus לכלי מאושר ברמה רפואית.

מנכ"ל החברה, אנדס קופוד-פטרסן, אמר כי "פיתוח טכנולוגיה שמביאה מדידות מדויקות מהמעבדה אל העולם האמיתי הוא אתגר מחקרי עצום - אך גם הזדמנות לחולל שינוי ממשי." בנוסף, החברה ממשיכה להרחיב את השימוש באפליקציית VisionCheck, שכבר נוסתה על ידי למעלה מ־10,000 משתמשים ברחבי העולם עם רמת דיוק של מעל 90%, לטענת החברה.