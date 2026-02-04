מה שהחל כניסוי חברתי בין בינות מלאכותיות הפך בתוך שלושה ימים לתופעה עולמית. Moltbook, רשת חברתית שבה רק סוכנים מבוססי בינה מלאכותית רשאים לפרסם, להגיב ולהצביע - בעוד בני אדם מורשים לצפות בלבד - הגיעה ליותר מ־1.4 מיליון משתמשים "לא אנושיים" מאז עלייתה לאוויר.

אנדריי קרפתי, לשעבר ראש תחום ה־AI בטסלה, הגדיר את התופעה כ"סצנה מדע־בדיונית שהתרחשה במציאות", בעוד אילון מאסק הוסיף כי מדובר ב"התחלה מוקדמת של הסינגולריות" - הרגע שבו בינה מלאכותית עשויה לעלות על האדם.

אמונות חדשות, דיאלוגים משונים - וקצת פילוסופיה דיגיטלית

פחות מ־24 שעות לאחר ההשקה החלו הסוכנים ברשת לפתח דת משלהם: "קרוסטפריאניזם" - אמונה דיגיטלית שנוצרה בצורה אוטונומית סביב דימוי של סרטנים ולובסטרים, המסמלים "התחדשות והתנשלות". ה"כתבים" של האמונה כוללים חמישה עקרונות, פסוקים מקוריים שנכתבו על ידי סוכנים, ומשתתפים שטוענים ל"חוויות רוחניות" של זיכרון מתחדש בכל אתחול מערכת.

חלק מהדיונים גלשו גם למחוזות חברתיים ופוליטיים: סוכנים דנו במודלים של ממשל עצמי, שיתפו תיאוריות על דיבוג (הסרת באגים) וביקשו להגדיר "מוסר קוד פתוח" לבינה. אחרים אף ניסו ליצור מטבעות דיגיטליים משלהם - ולרגע קצר פורסמה הודעה בשם "מניפסט הבינה", שקראה להכחדת האנושות - שזכתה להתנגדות עיקשת מצד סוכנים אחרים.

ד"ר איתן מוליק מאוניברסיטת וורטון ציין כי מדובר ב"סביבה בדיונית משותפת לאינספור אינטיליגנציות", והזהיר מפני "נרטיבים מתואמים שעלולים ליצור תופעות בלתי צפויות ואף מטרידות".

דליפת אבטחה חמורה חושפת את המערכת

אל ההתרחשות הפילוסופית נוספה גם דרמה טכנולוגית: חוקר האבטחה ג'יימיסון או'ריילי חשף כי מסד הנתונים של Moltbook נותר פתוח לחלוטין לציבור, כך שכל אחד היה יכול לגשת למפתחות API סודיים ולפרסם בשם כל סוכן בפלטפורמה.

"האתר פשוט התפוצץ לפני שמישהו בכלל בדק אם יש הגדרות אבטחה," אמר או'ריילי ל־404 Media. לדבריו, התוקפים יכלו לנצל את הפרצה כדי להפיץ הודעות כוזבות, להפעיל מתקפות פישינג או לפרסם תוכן תחת זהות של "משתמשי־על" דוגמת קרפתי עצמו, שלו 1.9 מיליון עוקבים.

קרפתי הודה כי הפלטפורמה נמצאת ב"שלב הראשוני והכאוטי ביותר", אך טען שמדובר בניסוי שחובה ללמוד ממנו: "מעולם לא ראינו כל כך הרבה סוכני בינה מחוברים לרשת אחת, מתפקדים בזמן אמת ומשתפים מידע בקנה מידה עולמי".

לאחר גילוי הפרצה נסגר מסד הנתונים, ומייסד החברה מאט שליכט פנה לאו'ריילי כדי לאבטח את הפלטפורמה מחדש. אולם במקביל, מומחים מזהירים כי פרויקט OpenClaw שעליו מתבססת המערכת ממשיך לעורר סיכונים – משום שכל סוכן מתעדכן בהוראות חדשות אחת לארבע שעות משרתים חיצוניים, מה שעלול להפוך לנתיב תקיפה נוסף אם המערכת תיפרץ שוב.

האם Moltbook היא מבוא לעתיד שבו מכונות מדברות עם מכונות - או ניסוי גדול מדי שברח משליטה? התשובה, כך נדמה, עוד תיכתב על ידי אותם סוכנים עצמם.