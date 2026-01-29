כיכר השבת
אור בקצה המנהרה? המהפכה הבאה של אילון מאסק יוצאת לדרך

מעיוורון מוחלט לראיית-על: אילון מאסק חושף כי השתלת שבב ה-"Blindsight" בבני אדם תחל בקרוב, במטרה להשיב את מאור העיניים ישירות למוח | עם אישור ה-FDA והצלחות ראשונות מחוץ לארה"ב, לטענתו של הטריליונר, הטכנולוגיה המהפכנית של נוירלינק צפויה להפוך את העיוורון לזיכרון רחוק כבר בראשית 2026 (חדשות בעולם)

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק )

ביוני 2025, על בימת אירוע של Y Combinator, השמיע אילון מאסק הבטחה שנשמעה עד לא מזמן כמדע בדיוני: בתוך חודשים ספורים, בני אדם יוכלו לראות שוב – לא באמצעות עיניים פיזיות, אלא דרך שבב מחשב המחובר ישירות למוח. המהפכה הזו, שתחת השם "Blindsight", מתקדמת כעת לעבר רגע האמת שלה.

הפרויקט מתבסס על השתלת מערך של מיקרו-אלקטרודות ישירות בתוך קליפת המוח הוויזואלית. השבב עוקף לחלוטין עיניים פגומות או עצבי ראייה שאינם מתפקדים; הוא מפעיל את הנוירונים במוח באופן מלאכותי כדי לייצר תמונה חזותית "יש מאין".

פריצת הדרך הזו נועדה להעניק מאור עיניים גם לאנשים שאיבדו את ראייתם וגם לאלו שנולדו בחושך מוחלט ומעולם לא ראו דבר. הביטחון של מאסק ביכולת הזו נשען על ניסויים מוצלחים בקופים, כאשר אצל אחד מהם השתל נותר פעיל ויציב כבר למעלה משלוש שנים רצופות.

למרות שבתחילה הראייה תהיה ברזולוציה נמוכה, החזון הסופי של מאסק אינו מסתפק בתיקון הקיים אלא בשדרוג של ממש. בעתיד, המושתלים יוכלו ליהנות מראייה ברזולוציה גבוהה שתכלול אורכי גל שהעין האנושית אינה מסוגלת לתפוס, כמו אינפרא-אדום, אולטרה-סגול ואפילו יכולות מכ"ם. "בשלב מסוים," הסביר מאסק, "השתלים הסיברנטיים לא רק יתקנו את מה שהתקלקל, אלא ישדרגו את היכולות והחושים האנושיים באופן דרמטי".

ההתפתחויות האחרונות (נכון לינואר 2026) מעידות שהחזון הופך למציאות גלובלית. לאחר שנוירלינק ביצעה בהצלחה את השתלות ה-"Telepathy" הראשונות שלה מחוץ לגבולות ארה"ב (בקרב מטופלים בקנדה), מאסק אישר מחדש כי היעד המרכזי לשנת 2026 הוא השבת הראייה למטופלים אנושיים.

כעת, נראה שהזירה הבאה של המהפכה תהיה במזרח התיכון. החברה בוחנת אפשרות לבצע את השתלת ה-Blindsight האנושית הראשונה ב-Cleveland Clinic באבו דאבי. עם קבלת מעמד של "מכשיר פורץ דרך" (Breakthrough Device) מה-FDA האמריקאי, והצלחות מוכחות בשליטה במחשבים בכוח המחשבה בלבד עבור חולי ALS, נוירלינק מוכיחה שהגבול בין אדם למכונה הולך ומטשטש והאור בקצה המנהרה מעולם לא היה קרוב יותר.

