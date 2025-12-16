כיכר השבת
האיש העשיר בהיסטוריה

הטריליונר הראשון: מאסק מזנק לשווי נקי של 677 מיליארד דולר

אילון מאסק שבר שיא עולמי נוסף והפך לאדם הראשון בהיסטוריה ששוויו הנקי עולה על 600 מיליארד דולר |לפי Forbes - מאסק ניצב כעת קרוב יותר להפוך לטריליונר מאשר לאבד את תואר "האיש העשיר בעולם" (חדשות בעולם)

אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, רשם השבוע הישג פיננסי חסר תקדים והפך לאדם הראשון בהיסטוריה ששוויו הנקי חצה את רף ה-600 מיליארד דולר, כך מדווח פורבס.

הזינוק העצום בהונו הגיע בעקבות דיווחים על חברת החלל שבבעלותו, SpaceX, הצפויה לצאת להנפקה ציבורית (IPO) לפי שווי מוערך של 800 מיליארד דולר. ההתרחבות המדהימה הזו הוסיפה להונו של מאסק 168 מיליארד דולר, והעמידה את שוויו על 677 מיליארד דולר נכון ליום שני. הישג זה נשען בעיקר על החזקתו של מאסק בכ-42% ממניות SpaceX, שחוותה הכפלה בשוויה בתוך כארבעה חודשים בלבד.

חשוב לציין שמדובר רק בצעד נוסף בשרשרת השיאים של מאסק: באוקטובר האחרון בלבד, הוא היה הראשון בעולם שעבר את רף 500 מיליארד הדולרים בשווי נקי.

אך שיאים אלה הם רק יריית הפתיחה במירוץ של מאסק להפוך לטריליונר הראשון בהיסטוריה. יעד ההנפקה הבא של SpaceX ב-2026 עלול להעריך את שווי החברה בכ-1.5 טריליון דולר צעד שיכול להוביל את מאסק מעבר לגבול הטריליון.

מקור הכנסה נוסף ומניב הוא תוכנית התגמול של טסלה, שאושרה על ידי בעלי המניות בנובמבר האחרון: אם מאסק ישיג סדרת אבני דרך שאפתניות, יוכל לקבל מניות בשווי כולל של עד טריליון דולר. כמו כן, חברת הסטארט-אפ שלו בתחום הבינה המלאכותית, xAI, נמצאת בשיחות מתקדמות לגיוס הון בשווי 230 מיליארד דולר.

נכון להיום, מאסק מוביל בפער עצום של 425 מיליארד דולר על מייסד גוגל, לארי פייג', שמחזיק בתואר השני בעושרו. פורבס מציינת כי מאסק קרוב יותר מאי פעם להפוך ל"טריליונר" מאשר לאבד את התואר "האדם העשיר בעולם", עם צורך נוסף של 23 מיליארד דולר בלבד כדי לחצות את רף 700 מיליארד הדולרים.

5
העיקר הבריאות...
דני
4
האדם עם הסכום הגדול ביותר בהיסטוריה שהוא לא יזכה להשתמש בכסף זה ולהנות ממנו. כמה שיש לאדם סכום גדול יותר, יש פחות סיכוי שהוא יהנה מכל רכושו בחייו! ההנאה היחידה היא שיש לו סכום גדול, נו, נו...
יאיר
אדם כזה הכסף לא מעניין אותו ,זה רק צורך למטרה המרכזית שלו, להשאיר חותם בהיסטוריה. שאתה מסתכל על הדרך ולא מה יושב בחשבון הבנק ,אתה מבין שהכסף רודף אחריו ולא הוא אחר הכסף.
מציאות מהי..
3
כל כך הרבה מוסדות צדקה וחסד יכולים להתרומם עם הכסף שלו. נקווה שייתן מהונו לצדקה לפחות מעשר
בהצלחה
2
תחזיק ותממן את כל הישיבות תלמודי תורה בארץ לפחות תזכה לעולם הבא אם היה לו שכל איזה מתנה נתן לו הקדוש ברוך הוא תן בו דעת אבא
דוד
1
"מרבה נכסים מרבה דאגות" כדאי? לא נראה במיוחד בגודל הזה!
חיים אליעזר

