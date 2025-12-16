הטריליונר הראשון: מאסק מזנק לשווי נקי של 677 מיליארד דולר

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, רשם השבוע הישג פיננסי חסר תקדים והפך לאדם הראשון בהיסטוריה ששוויו הנקי חצה את רף ה-600 מיליארד דולר, כך מדווח פורבס.

הזינוק העצום בהונו הגיע בעקבות דיווחים על חברת החלל שבבעלותו, SpaceX, הצפויה לצאת להנפקה ציבורית (IPO) לפי שווי מוערך של 800 מיליארד דולר. ההתרחבות המדהימה הזו הוסיפה להונו של מאסק 168 מיליארד דולר, והעמידה את שוויו על 677 מיליארד דולר נכון ליום שני. הישג זה נשען בעיקר על החזקתו של מאסק בכ-42% ממניות SpaceX, שחוותה הכפלה בשוויה בתוך כארבעה חודשים בלבד.

חשוב לציין שמדובר רק בצעד נוסף בשרשרת השיאים של מאסק: באוקטובר האחרון בלבד, הוא היה הראשון בעולם שעבר את רף 500 מיליארד הדולרים בשווי נקי.

אך שיאים אלה הם רק יריית הפתיחה במירוץ של מאסק להפוך לטריליונר הראשון בהיסטוריה. יעד ההנפקה הבא של SpaceX ב-2026 עלול להעריך את שווי החברה בכ-1.5 טריליון דולר צעד שיכול להוביל את מאסק מעבר לגבול הטריליון.

מקור הכנסה נוסף ומניב הוא תוכנית התגמול של טסלה, שאושרה על ידי בעלי המניות בנובמבר האחרון: אם מאסק ישיג סדרת אבני דרך שאפתניות, יוכל לקבל מניות בשווי כולל של עד טריליון דולר. כמו כן, חברת הסטארט-אפ שלו בתחום הבינה המלאכותית, xAI, נמצאת בשיחות מתקדמות לגיוס הון בשווי 230 מיליארד דולר.

נכון להיום, מאסק מוביל בפער עצום של 425 מיליארד דולר על מייסד גוגל, לארי פייג', שמחזיק בתואר השני בעושרו. פורבס מציינת כי מאסק קרוב יותר מאי פעם להפוך ל"טריליונר" מאשר לאבד את התואר "האדם העשיר בעולם", עם צורך נוסף של 23 מיליארד דולר בלבד כדי לחצות את רף 700 מיליארד הדולרים.