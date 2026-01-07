בתחילת השובע הצהיר מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, כי האנושות חצתה רשמית את סף הסינגולריות. ההכרזה הדרמטית הגיעה בתגובה לדבריו של מייסד Midjourney, דייוויד הולץ, ששיתף כי כלי תכנות מבוססי בינה מלאכותית אפשרו לו להשלים בחופשה אחת יותר פרויקטים מאשר בעשור שלם.

הולץ תיאר תחושה ש"שום דבר לא הולך להיות אותו הדבר", ומאסק חתם זאת בקביעה נחרצת: "2026 היא שנת הסינגולריות".

המושג, שנולד בשנות ה-80, מתאר נקודה היפותטית שבה הבינה המלאכותית עולה על האינטליגנציה האנושית ומסוגלת לשפר את עצמה באופן עצמאי, מה שמוביל לשינוי טכנולוגי מהיר ובלתי ניתן לשליטה. בעוד שהעתידן ריי קורצווייל חזה בעבר כי רגע זה יגיע רק בשנת 2045, נראה כי מאסק מאמין שהקדמנו את המועד בכמעט שני עשורים.

ההכרזה הנוכחית מדגישה עד כמה השתנו התפיסות בקרב מובילי התעשייה בתוך זמן קצר בלבד. רק שנה קודם לכן, בינואר 2025, פרסם מנכ"ל OpenAI סם אלטמן מסר זהיר ומסתורי הרבה יותר: "קרוב לסינגולריות; לא ברור באיזה צד". כעת, חוסר הוודאות של אלטמן הוחלף בנחרצות של מאסק.

מה שמתדלק את התחושה הזו הוא השימוש המסיבי בכלי עזר לתכנות. מחקרים מצביעים על כך שכלים כמו GitHub Copilot מאפשרים למפתחים להשלים משימות במהירות הגבוהה ב-26% עד 55% מהרגיל. סקר משנת 2025 מצא כי 65% מהמפתחים כבר משתמשים בכלי AI על בסיס שבועי, מה שיוצר קפיצת מדרגה בפריון העבודה העולמי.

התגובות בעולם למילים של מאסק נחלקות לשתיים: מצד אחד, התרגשות מהפוטנציאל לפריצות דרך רפואיות וצמיחה כלכלית אדירה; ומצד שני, ספקנות עמוקה בשאלה האם המערכות הקיימות באמת מייצגות את השינוי הקיומי שהסינגולריות מבטיחה. בעוד שהוויכוח נמשך, נראה כי עבור מאסק והמובילים הטכנולוגיים, הסף כבר נחצה.