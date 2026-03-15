עם M16 ו-80 ק"ג מטען: הטרמינאטור הראשון בחזית המלחמה

בפברואר 2026 נרשם רגע היסטורי בשדות הקטל של אוקראינה. שני רובוטים הומנואידיים (דמויי אדם) מדגם Phantom MK-1, פרי פיתוח של חברת Foundation Labs, נפרסו למשימות סיור ראשוניות. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שרובוט על שתי רגליים פועל בזירת מלחמה אמיתית, ולא רק במעבדות ניסוי.

צייד מפלדה עם מגן זכוכית הרובוטים, שבנויים מפלדה שחורה עם מגן פנים כהה, מעוררים השתאות וחשש בקרב הלוחמים משני צדי המתרס. בניגוד לרובוטים הגלגליים שפועלים בשטח כבר שנים, ה"פנטום" תוכנן במיוחד לפעול בסביבות אנושיות – הוא מסוגל לטפס במדרגות, לעבור במסדרונות צרים ולתפעל כלי נשק סטנדרטיים כמו רובי M-16 ואקדחים, בדיוק כמו חייל בשר ודם. מאחורי המיזם השאפתני עומדים סנקט פתאק ומייק לה־בלנק, קצין נחתים לשעבר עם ניסיון קרבי עשיר בעיראק ובאפגניסטן. החברה כבר מחזיקה בחוזים בשווי 24 מיליון דולר עם צבא ארה"ב, מה שמעיד על כך שהפנטגון עוקב מקרוב אחר הניסוי האוקראיני.

30 אלף רובוטים בשנה: היעד השאפתני

בעוד הגרסה הנוכחית משמשת בעיקר לסיור, בחברה כבר נערכים לחשיפת ה-Phantom MK-2 באפריל הקרוב. הגרסה החדשה תהיה עמידה למים ותוכל לשאת משקל של 80 קילוגרם. היעד הסופי של החברה הוא ייצור המוני במחיר של פחות מ-20 אלף דולר ליחידה – זול יותר מרכב משפחתי ממוצע.

שאלות מוסריות תחת אש

לצד ההתלהבות הטכנולוגית, הקהילה הבינלאומית מודאגת. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש כבר הזהיר כי מערכות אוטונומיות קטלניות הן "בלתי מוסריות". החשש הגדול הוא מפני ניתוק קשר עם המפעיל האנושי, מצב בו הרובוט עלול לקבל החלטות על פתיחה באש באופן עצמאי לחלוטין.