כיכר השבת
על קו הזינוק

רובוט סיני רץ כמו יוסיין בולט: 10 שניות ל-100 מטר

הוא לא צריך נעלי ריצה והוא אף פעם לא נתפס בשריר | הרובוט Bolt מגדיר מחדש את המונח "מהירות", מפלצת טכנולוגיה שרחוקה כפסע מאלוף כל הזמנים בריצה (חדשות בעולם)

MirrorMe Technology חשפה את Bolt
MirrorMe Technology חשפה את Bolt| צילום: צילום: יצרן
MirrorMe Technology חשפה את Bolt (צילום: יצרן)

חברת הסטארט-אפ הסינית MirrorMe Technology חשפה את Bolt – רובוט אנושי בגודל מלא שהצליח להדהים את עולם הטכנולוגיה עם מהירות שיא של 10 מטרים לשנייה. מדובר בזינוק דרמטי שמשלש כמעט את השיאים הקודמים בתחום הרובוטים הדו-רגליים, ומציב את המכונה בטווח המהירות של אצני עילית אולימפיים.

בולט, המתנשא לגובה של 175 ס"מ ושוקל 75 ק"ג, תוכנן כ"צורה האידיאלית" של רובוט אנושי, תוך שימוש בעיצובי מפרקים חדשניים ואופטימיזציית כוח שנועדו לחקות תנועה אנושית בדיוק מרבי.

שמו של הרובוט אינו מקרי; הוא מהווה מחווה לאגדת הריצה של כל הזמנים "הסילון מג'מייקה" יוסיין בולט, ועם המהירות הנוכחית שלו, הוא מסוגל תיאורטית להשלים ריצת 100 מטר ב-10 שניות בדיוק. לשם השוואה, שיאו של יוסיין בולט עומד על ממוצע של 10.44 מטרים לשנייה, מה שמציב את הרובוט במרחק נגיעה מהיכולת האנושית הגבוהה ביותר בהיסטוריה.

בהדגמה מרתקת שבוצעה על הליכונים, התמודד הרובוט מול מייסד החברה, וואנג הונגטאו. בעוד הרץ האנושי כשל בסופו של דבר, בולט שמר על צעד יציב ומדויק גם כשהמהירות חצתה את רף ה-10 מטרים לשנייה. החברה הבהירה כי הצילומים אותנטיים לחלוטין ואינם כוללים אנימציית CGI או האצה מלאכותית.

פריצת הדרך הזו אינה מקרית; היא נשענת על היסטוריה של שבירת גבולות. בעבר, פיתחה החברה את ה"Black Panther II", רובוט על ארבע שהפך למהיר בעולם מסוגו כשהגיע למהירות של 13.4 מטרים לשנייה. כעת, עם בולט, MirrorMe Technology מוכיחה שהעתיד שבו מכונות מתחרות כתף אל כתף עם בני אדם כבר אינו מדע בדיוני – הוא רץ לעברנו במהירות שיא.

כיכר השבת
