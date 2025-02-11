ערב חג הפסח, עם ישראל פושט על רשתות השיווק וקונה מכל הבא ליד לביתו | רגע לפני, בואו לגלות היכן החרדים עושים את הקניות שלהם, איזו רשת היא המועדפת על הצרכן החרדי וגם, איזו שתיה אתם אוהבים ומאיפה אתם מעדיפים לקחת הלוואה | כל הנתונים - גם בחלוקה למגזרים (סופר דאטה)
היום בתוכנית: כך ניצלו הרשתות את עליית המע"מ באחוז אחד ועשקו אותנו ב-6 | הרכב שהחליק על הקרח בדרך לחניה מושלמת | חבר המועצה בביקורת על תוכנית 'דבר ראשון' | מה אומר מינון האנטיביוטיקה שלוקח נתניהו? | למה ואיך אזרחי דנמרק מתכננים לקנות את קליפורניה? וגם רץ ברשת ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)
המאבק ביוקר המחייה הבלתי-נסבל בישראל: בחברת תנובה החליטו לפני תקופה על העלאת מחירים במספר רב של מוצרים, בשופרסל הודיעו כי הם מסירים חלק ממוצרי החברה | היום, שופרסל התקפלה והמחירים של מוצרי תנובה יתייקרו - אך לא כולם | כך שופרסל "נוקמת" בתנובה (חדשות, כלכלה)
לקראת חג השבועות, יצאנו לסניפי רשתות מזון גדולות בשכונת גבעת שאול הירושלמית - אושר עד, רמי לוי מהדרין ויש חסד, הרכבנו מוצרים בסיסיים לחג השבועות - גבינות, מעדני חלב, פסטות ומאפים שונים ובדקנו היכן תמצאו את הסל הזול ביותר לחג. אז מי הרשת הכי יקרה במגזר החרדי? צפו בבדיקה המלאה (כיכרTV)