עבור משפחות רבות, ובעיקר משקי בית עם הוצאות מזון גבוהות וקבועות, האתגר אינו רק המחיר, אלא האפשרות לצמצם את סל הקניות בלי להתפשר על איכות, מגוון ורמת כשרות.

בעוד השיח הציבורי מתמקד לא פעם בהנחות נקודתיות, יותר ויותר צרכנים מבינים שהבשורה האמיתית אינה במוצר בודד מוזל, אלא בסל אחד שמציע שלושה מרכיבים יחד: חיסכון משמעותי, היצע רחב וכשרויות מהודרות.

זהו העיקרון שמוביל את המותג הפרטי של רמי לוי שיווק השקמה. הרשת, המדורגת זה שנים כבעלת סל הקניות הזול במדינה, מציעה כיום למעלה מ־4,000 מוצרי מותג פרטי במגוון קטגוריות: מזון, תינוקות, ניקיון, פארם, מוצרי חג ועוד. היא מאפשרת לבנות סל קניות שלם במחיר נמוך ועקבי, עם חיסכון מצטבר של עד 50%.

עבור הציבור החרדי, שבו כשרות מהודרת היא תנאי בסיסי, המשמעות היא אפשרות לצרוך בהידור, במחיר המשתלם בשוק.

בסופו של דבר, הבחירה היא בין תגובה נקודתית למחיר לבין ניהול מודע של סל קבוע, מגוון וזול.

והעיקר לט״ו בשבט:

כל סוגי הפיצוחים ברשת, כ-40 סוגי פיצוחים קלויים וטבעיים מיוצרים ב״קליית השקמה״, מפיצוחים טריים ואיכותיים, במחירים הזולים ביותר ברשתות.

מפעל קליית הפיצוחים ״קליית השקמה״ הינו המפעל המתקדם בישראל לקלייה ואריזה של פיצוחים מחומרי גלם משובחים, המיוצרים על פי מתכוני איכות שפותחו על ידי מומחי קלייה, ומשווקים בשקיות מיוחדות לשמירה מיטבית על איכות המוצר.

רמי לוי, סל הקניות הזול במדינה.