זו לא תחושה, זו מלחמה ביוקר המחיה: אותו מוצר, בעשרות אחוזים פחות

לא רק במוצרי בסיס: בדיקה מעלה פערים של עד 66% בין מחירי רמי לוי למחירים הגבוהים בשוק, במוצרי היגיינה, ילדים וניקיון שכל משפחה קונה (צרכנות)

רמי לוי- אותו מוצר במחיר מוזל משמעותית (צילום: יח"צ)

המאבק ביוקר המחיה מצד רמי לוי מתנהל לא רק סביב לחם, חלב וביצים. הוא נוגע לכל פינה בבית מהאמבטיה, דרך מטבח הילדים ועד ארון הניקיון.

כך, למשל, שמפו וקונדישינר 2 ב-1של Head & Shoulders בנפח 625 מ״ל נמכר ברמי לוי ב-15 שקלים, בעוד שבשוק הוא מגיע למחיר של עד 31.90 שקלים, פער של 52.98% לעומת המחיר הגבוה.

גם במטבח נרשמים פערים חדים כמו למשל: רוטב לימון לתיבול בנפח ליטר עולה ברמי לוי 4.30 שקלים בלבד, בעוד שבחנויות אחרות המחיר מטפס עד 9.90 שקלים, פער של 56.57%.

אחד הפערים הבולטים נרשם דווקא במוצר שמופיע כמעט בכל סל משפחתי: במבה אסם במארז 10 יחידות נמכרת ברמי לוי ב-9.90 שקלים, לעומת מחיר שוק שמגיע עד 24.90 שקלים, פער של 60.24%.

גם בתחום מוצרי הילדים וההיגיינה הפערים ניכרים. משחת שיניים לילדים בטעם פירות (גיל 6+) נמכרת ברמי לוי ב-6.40 שקלים, בעוד שהמחיר הגבוה בשוק מגיע ל-18.90 שקלים , פער של 66.14%.

בקטגוריית מוצרי הרחצה לתינוקות, שמפו סנסיטיב “ללא דמעות” קמיל בלו (מארז זוגי) נמכר ברמי לוי ב-27.88 שקלים, לעומת מחיר שוק של עד 35.90 שקלים, פער של 22.34%.

במוצרי ניקיון והיגיינה יומיומיים הפערים תמיד גדולים, מברשות שיניים קולגייט (6 יחידות) נמכרות ברמי לוי ב-9.90 שקלים, לעומת מחיר של עד 22.90 שקלים , פער של 56.77%.

כפפות ניילון חד-פעמיות (100 יחידות) עולות ברמי לוי 4.90 שקלים, בעוד שבשוק המחיר מגיע עד 9.90 שקלים, פער של 50.51%.

הנתונים מציירים תמונה ברורה: המלחמה ביוקר המחיה אינה סיסמה, היא מתבטאת במחיר הסופי בקופה, רמי לוי - סל הקניות הזול במדינה.

