הדים נרחבים בציבור וזעם הולך וגובר מלווים את הימים האחרונים, בעקבות חשיפת היוזמה המקוממת של הפיקוח על הבנקים להעביר את הדיוור לאמצעים דיגיטליים בלבד. המהלך, שנועד לכאורה לייצר "התייעלות דיגיטלית" במטרה להעביר את העולם למקום "ירוק" וללא נייר, הופך עבור מאות אלפי בתי אב מקרב הציבור החרדי, לצד מאות אלפי משפחות נוספות - למלכודת של עמלות, קנסות וריביות שתפגע אנושות במי שאינם מחוברים לטכנולוגיה.

כזכור, המערכת הבנקאית נערכת ל"העלמת" דפי החשבון הפיזיים מתיבות הדואר, במטרה להפוך את הדיוור המקוון לברירת המחדל הכמעט בלעדית. בפועל, מדובר בניסיון להעלים מידע קריטי מאזרחים תמימים כאשר לפחות רבע מיליון לקוחות מהמגזר החרדי, יחד עם קהלים נוספים, עלולים לגלות באיחור על פעולות בחשבון, חריגות או עיקולים, רק כשהנזק כבר יהיה בלתי הפיך. מדובר בניצול מובהק בשם ה"קדמה הטכנולוגית" לטובת חיסכון שעלותו נמוכה בעלויות הבנקים ביחס לריביות העתק ולעמלות הגבוהות שנגבות מהציבור, כאשר האזרחים המוחלשים ובני הציבור החרדי נדרשים לשלם את המחיר.

ההכרעה בנושא הונחה לפתחו של המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשווילי והדיון שייערך ביום שני הקרוב בוועדת הכלכלה, בראשות ח"כ דוד ביטן ובנוכחותו של המפקח על הבנקים, מסמל עליית מדרגה במאבק הנחוש שמובל על ידי ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ הרב יונתן משריקי, יחד עם כלל נציגי הציבור החרדי במטרה לבלום את המהלך, שעלול להותיר מאות אלפי משפחות חרדיות, קשישים ועולים חדשים בערפל מוחלט מול המערכת הבנקאית.

בפועל, מזהירים הח"כים, היוזמה של הפיקוח מעניקה רוח גבית לאיגוד הבנקים להעלים דה-פקטו מידע קריטי מאזרחים תמימים. עבור המגזר החרדי והאוכלוסייה המבוגרת, עולים חדשים ועוד, הדיווחים המודפסים המגיעים הביתה הם הדרך המרכזית והיחידה לעקוב אחרי הנעשה בחשבון. ניתוק שכזה כברירת מחדל כפויה - משמעו חשיפה לעיקולים והליכים משפטיים שיתגלו ללקוח רק כשיהיה מאוחר מדי.

הנציגות החרדית מביעה התנגדות גורפת לניסיון הבנקים לנתק מאות אלפי חרדים מהדיוור הישיר

כזכור, לפי התוכנית המסתמנת, "ברירת המחדל" תשתנה כך שדפי החשבון יישלחו במייל בלבד, ורק לקוח שיבצע פעולה אקטיבית ובירוקרטית ימשיך לקבל מכתבים.

ח"כ הרב אורי מקלב אמר כי "לא ייתכן שאיגוד הבנקים לא מסתפק ברווחי העתק שלו והחליט לפגוע ישירות באוכלוסיות החלשות כדי לחסוך בעלויות הדיוור. הפיכת הערוץ הדיגיטלי לברירת מחדל תגרום לכך שהודעות על חריגות ושינויי ריבית יישלחו לתיבות דואר אלקטרוני שאינן נבדקות, או גרוע מכך – לאנשים שאין ברשותם תיבה כזו כלל".

ח"כ הרב יונתן משריקי הוסיף לקראת הדיון: "המהלך המתוכנן הוא בלתי מתקבל על הדעת. איגוד הבנקים יוצא כאן למלחמה כשהוא רואה לנגד עיניו רק עוד פרוטה שנכנסת לכיס של הבנקים, מבלי לספור את האזרחים המסכנים. הטלת האחריות על הצרכן המוחלש 'לרדוף' אחרי הבנק – מתנשאת ובלתי מתקבלת על הדעת. ביום שני הקרוב נדרוש מהמפקח על הבנקים שישתתף בדיון שיתקיים בנושא בוועדת הכלכלה, לעצור את המחטף הזה לאלתר".