גם האופוזיציה תמכה

בדרך חזרה לממשלה? ח"כ משריקי מש"ס מונה ליו"ר וועדת הבריאות

ועדת הבריאות אישרה היום את מינויו של ח"כ יוני משריקי ממפלגת ש"ס כיו"ר הוועדה, ששב לתפקיד במקומה של יושבת הראש היוצאת, לימור סון הר-מלך | כזכור, ביולי האחרון הודיעה מפלגת ש"ס כי היא פורשת מהממשלה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס (פוליטי)

חה"כ הרב יוני משריקי בכנסת (צילום: באדיבות המצלם)

ועדת הבריאות אישרה היום (שני) את מינויו של ח"כ יוני משריקי מ כיו"ר הוועדה, ששב לתפקיד במקומה של יושבת הראש היוצאת, לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית. באופן חריג, גם האופוזיציה הצביעה בעד המינוי. המינוי נכנס לתוקף מיידי.

אופיר כ"ץ יו"ר ועדת הכנסת, שיבח את פעילותם של היו"ר הנכנס והיוצאת, את הרגישות לפניות הציבור והלקיחה ללב של כל נושא. יו"ר הוועדה היוצאת, הדגישה את הזכות והחובה לטפל בנושאים כה חשובים, מורכבים ומשפיעים.

כזכור, ביולי האחרון הודיעה מפלגת ש"ס כי היא פורשת מהממשלה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס. שרי ש"ס הודיעו בזה אחר זה על התפטרות מתפקידם. יחד עם זאת במפלגה הודיעו שיישארו בוועדות הכנסת ולא יצביעו על אי אמון.

יודגש כי סיעת ש״ס זכאית לראשות ועדה בכנסת גם כאשר אינה חברה בקואליציה, כפי שמקובל גם לגבי סיעה באופוזיציה בגודלה של ש״ס. הדבר משקף את המעמד המבוצר של הסיעה כשותפה לניהול נושאים חברתיים וכלכליים רגישים, ובמיוחד את האמון שניתן במשריקי לנהל את הוועדה האמונה על רווחתם ובריאותם של כלל אזרחי המדינה.

1
הנהלת ש”ס היקרה הרב יונתן משריקי מביא תוצאות, עובד בשקט, בלי רעש ובלי יח״צ — והציבור רואה הכול. הגיעה השעה להכריע: מתגמלים עשייה אמיתית או ממשיכים לפספס הנהגה מוכחת? הרב משריקי צריך להיות שר בכיר — לא מחר. עכשיו
פצוע צהל חרדי
צודק במאה אחוז
רועי פצוע צהל

