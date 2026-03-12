בנק אנגליה הכריז על מהלך דרמטי במסגרתו דמויות היסטוריות כמו וינסטון צ'רצ'יל, ויליאם שייקספיר, ג'יין אוסטן ואלן טיורינג יוסרו מהצד האחורי של שטרות הכסף. במקומן, הסדרה הבאה של השטרות תציג את חיות הבר העשירות והמגוונות של בריטניה, כולל בעלי חיים, צמחים ונופים. בעוד שדמויות אלו ייעלמו, דיוקנו של המלך צ'ארלס השלישי ימשיך להופיע על הצד הקדמי של השטרות כרגיל.

החלטה זו התקבלה לאחר התייעצות ציבורית רחבה שנערכה בשנה שעברה, שבה השתתפו כ-44,000 משיבים. תוצאות הסקר הראו כי 60% מהציבור העדיפו את נושא חיות הבר, בעוד שרק 38% תמכו בהמשך השימוש בדמויות היסטוריות. אפשרויות אחרות כמו אדריכלות וציוני דרך הגיעו למקום השני עם 56% תמיכה.

מעבר לשינוי הוויזואלי, בבנק מציינים כי המעבר לעיצובים מבוססי טבע נועד להגביר את העמידות בפני זיופים. השימוש בטכנולוגיית הגנה מתקדמת ובמאפייני אבטחה המזוהים עם עולם החי יהפוך את השטרות לקשים הרבה יותר להעתקה. ויקטוריה קלילנד, הקופאית הראשית בבנק, ציינה כי הטבע הוא "בחירה מצוינת מנקודת מבט של אימות שטרות".

בקיץ הקרוב ייפתח סבב התייעצות שני, שבו הציבור יוכל להצביע על סוגי חיות הבר הספציפיים שיופיעו על השטרות. פאנל מומחים, הכולל את שדרן הטבע גורדון ביוקנן, יגבש רשימה של אפשרויות שמהן יוכל הציבור לבחור, כאשר דגש יינתן לייצוג של ארבע אומות הבית – אנגליה, סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד. עם זאת, חיות מחמד ביתיות לא ייכללו בעיצובים החדשים.