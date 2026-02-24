הוועדה למיזמים ציבוריים בראשות חבר הכנסת אוהד טל המשיכה היום (שלישי) את הקראת סעיפי החוק קידום התחרות בשוק הבנקאות והתמקדה בהגנות על בנקים קטנים.

מדובר על הצעת חוק שאמורה להגן על בנקים חדשים וקטנים בחמש השנים הראשונות בהן הם יחשבו בנקים חדשים, כאשר בחלק מתקופה זו לא תהיה ניידות של לקוחותיהם לבנקים אחרים ויהיו פטורים מפרסום דו"חות כספיים.

נציגת משרד האוצר מירב ליבנה הסבירה כי מטרת הצעת החוק רוצה להגן על הבנקים הקטנים בתקופת ההקמה במספר נושאים: "אנחנו מבקשים שבמשך שלוש השנים הראשונות של בנק קטן הוא יהיה מוגן מנדידת לקוחות וכך יוכל לשמר את לקיחותיו ולהתחזק מול הבנקים הגדולים. בנוסף אנחנו רוצים לאפשר לבנקים הקטנים במשך חמש השנים הראשונות להשית תעריפון עמלות עצמאי, שמנותק מהתעריפון של בנק ישראל וכך הם יוכלו לאפשר עמלות ייחודיות שלקוחות ייחודיים ירצו בשירותים האלו".

נציגת בנק ישראל חן פליישר הוסיפה כי בהתאם לחוק לנגיד בנק ישראל יש סמכות לקבוע עמלות על שירותי הבנקים, הצעת החוק מבקשת שבנק קטן יוכל לקבוע על אילו שירותים הבנקים יוכלו לגבות עמלות ככל שמדובר בלקוח שהוא יחיד או עסק קטן. הצעת החוק מבקשת לאפשר לבנק חדש לקבוע תעריפון במודל אחר וזאת בכפוף לפרסום לציבור על השירותים שהוא נותן וסכומי העמלות.

נציג איגוד הבנקים אייל דותן ביקש כי גם הבנקים הגדולים יכללו בסעיף זה: "למה צריך את התעריפון של בנק ישראל גם לבנקים הגדולים? התעריפון לא מאפשר לקדם פעילות חדשה ולהעביר אותו לצרכנים שלנו. שהפיקוח יקבע את הכללים ואנחנו נעבוד לפיהם, אבל ללא תעריפון".

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ביקשה הבהרות כיצד הצעת החוק מגנה על הבנקים הקטנים בתקופה ההקמה שלהם: "אפשר לתת להם מגוון תמריצים כדי להסב את הצרכנים אליהם כמו להעביר להם כספים בשליטת המדינה". נציג חברות איגוד חברות הביטוח השיב לה כי יש הבדל בין תמריצים לבית הגנות :"אנחנו חושבים שצריך הגנות לא רק בתקופת הפתיחה, אלא כחלק מהזכויות של הבנקים הקטנים".

מנכ"ל הבנק החברתי שגיא בלשה ביקש להכניס סעיף שבו בנק יכול להיות גם מלכ"ר: "מדובר במשפט אחד שבלעדיו החזון הזה לא יוכל להתממש. בנק חברתי שיהיה מלכ"ר לא יוכל להישלט על-ידי גוף מוסדי, המוטיבציה שלו תהיה אחרת ולא למטרת רווח אלא לבנקאות חברתית שנמדדת באימפקט שלה. יש כאן הזדמנות היסטורית להקים בנק חברתי שיסייע לאוכלוסייה שכיום לא מקבלת מענה מהבנקים, אוכלוסייה חלשה יותר שזקוקה לפתרון ובנק חברתי הוא הפתרון בשבילה". נציגי משרד האוצר השיבו כי הם בוחנים את הנושא בתקווה להשלים את המחקר בימים הקרובים.