בהיקף של כ-20 מיליארד

בשורה למטופלים: החוק הדרמטי שיפחית את העומס בבתי החולים

ועדת הבריאות אישרה את "חוק הקאפ" - המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, בהיקף של כ־20 מיליארד ש״ח בשנה | יו"ר הועדה שריקי: "חוק הקאפ הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה" (בריאות)

ועדת הבריאות בראשות חה״כ יוני משריקי (ש"ס) אישרה הערב (חמישי) לקריאה שניה ושלישית את 'חוק הקאפ' - המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים ל-5 השנים הקרובות, בהיקף של כ-20 מיליארד שקלים בשנה.

ח״כ יוני משריקי: ״אני מבקש להודות ליו”ר תנועת ש”ס אריה דרעי על הדחיפה והליווי הצמוד לאורך כל הדרך עד לאישור החוק. חוק הקאפ שאישרנו היום הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה ויאפשר למערכת הבריאות לפעול בצורה יציבה, מאוזנת ומתוכננת יותר בשנים הקרובות".

לדבריו, "הסדר כלכלי חשוב זה יתווסף לשורה של צעדים נוספים - תוספת של עשרות מיליוני שקלים לטובת אשפוזי בית, הפחתת העומס במחלקות הפנימיות, תוספת תקציבית לחיזוק בתי החולים הציבוריים, מתן מענה למטופלים המיועדים להעברה למוסדות גריאטריים וכן הגנה על בתי החולים שנפגעו במלחמה״.

עוד ציין ח"כ משריקי: ״מערכת הבריאות הציבורית היא מהשירותים החברתיים החשובים ביותר שעל המדינה להעניק לאזרחיה, והחוק שהעברנו היום הוא צעד דרמטי שנועד להבטיח שהיא תהיה חזקה, יציבה ונגישה יותר״.

1
הרבה כתוב אבל אין שום הסבר מה החוק ובמה זה משרת את הציבור
אחר כך
נכון
נכון

