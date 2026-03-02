שאגת הארי: בבית החולים שערי צדק מעדכנים לפני זמן קצר (שני), כי עד כה התקבלו סך הכל 30 נפגעים כתוצאה מנפילות הטילים אתמול - 25 מבית שמש וחמישה מירושלים.
29 מטופלים שוחררו במצב טוב. הילד בן ה-4 שנפצע בינוני-קשה מהנפילה בבית שמש ואושפז לאחר שנותח, הועבר לבית החולים הדסה בו מאושפזת אמו, כשהוא בהכרה ומצבו יציב.
מנהל האגף לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק, ד״ר גל פחיס: ״הצוותים הרפואיים והסיעודיים בשערי צדק ערוכים לכל תרחיש וידעו להמשיך ולספק מענה רפואי לכל מטופל שמגיע במיומנות רבה וברגישות המתבקשת".
עוד נמסר: "מרגע קבלת הדיווחים הראשוניים בשתי הזירות, צוותים מתוגברים נערכו ופעלו במהירות. לשמחתנו, מרבית הפצועים שוחררו ואנחנו מייחלים להחלמתם של כלל הפצועים מהאירועים השונים״.
