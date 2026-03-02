הפגיעות מהמטחים שערי צדק מעדכנים: עד כה פונו אלינו 30 נפגעים מירושלים ובית שמש | זה מצבם עד כה התקבלו בבית החולים שערי צדק בירושלים 30 נפגעים, כתוצאה מנפילות הטילים אתמול בזירת האסון בבית שמש ובירושלים | 25 מבית שמש וחמישה מירושלים (חדשות בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 13:33