כיכר השבת
הפגיעות מהמטחים

שערי צדק מעדכנים: עד כה פונו אלינו 30 נפגעים מירושלים ובית שמש | זה מצבם

עד כה התקבלו בבית החולים שערי צדק בירושלים 30 נפגעים, כתוצאה מנפילות הטילים אתמול בזירת האסון בבית שמש ובירושלים | 25 מבית שמש וחמישה מירושלים (חדשות בארץ)

זירת הפגיעה בבית שמש (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

שאגת הארי: בבית החולים שערי צדק מעדכנים לפני זמן קצר (שני), כי עד כה התקבלו סך הכל 30 נפגעים כתוצאה מנפילות הטילים אתמול - 25 מבית שמש וחמישה מ.

29 מטופלים שוחררו במצב טוב. הילד בן ה-4 שנפצע בינוני-קשה מהנפילה ב ואושפז לאחר שנותח, הועבר לבית החולים הדסה בו מאושפזת אמו, כשהוא בהכרה ומצבו יציב.

מנהל האגף לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק, ד״ר גל פחיס: ״הצוותים הרפואיים והסיעודיים בשערי צדק ערוכים לכל תרחיש וידעו להמשיך ולספק מענה רפואי לכל מטופל שמגיע במיומנות רבה וברגישות המתבקשת".

עוד נמסר: "מרגע קבלת הדיווחים הראשוניים בשתי הזירות, צוותים מתוגברים נערכו ופעלו במהירות. לשמחתנו, מרבית הפצועים שוחררו ואנחנו מייחלים להחלמתם של כלל הפצועים מהאירועים השונים״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר