במטח הטילים האחרון, שהתחיל רבע שעה לפני השעה אחת, נשמעו אזעקות בכל רחבי הארץ, ומספר אזעקות באיזור הדרום. בעיר באר שבע דווח על זירת נפילה.

תחילה דווח כי בזירת הנפילה בבאר שבע, ישנה פצועה באורח קשה, אך לפני זמן קצר נמסר ממד"א: "בזירה בדרום הארץ, צוותי מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי למספר נפגעים במצב קל. עדכון בהמשך". לאחר מכן עדכנו: "בזירה בדרום הארץ, צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 15 פצועים עם פגיעות רסיסי זכוכית, בהם: גבר כבן 35 במצב בינוני ו-14 פצועים במצב קל. עדכון בהמשך במידת הצורך".

מדוברות סורוקה נמסר: "בעקבות פגיעת הטיל בעיר באר שבע, הוכרז אר"ן בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי. עד כה פונו למלר"ד סורוקה 20 פצועים. אחד מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. מרבית הפצועים סובלים מחתכים, פגיעות בגפיים ותסמיני חרדה".

פראמדיק מד"א דביר בן זאב סיפר: "התקבלו קריאות רבות במוקד 101 של מד"א על נפילת רסיסים בשכונה. כשהגענו ראינו רחוב עם הרס ונזק לחזיתות הבתים, יצאו אלינו פצועים כשהם מבוהלים וסובלים מפגיעות קלות של רסיסים. פתחנו אזור ריכוז מסודר כדי לבצע מיון מהיר ולהעביר את הנפגעים לבתי החולים בצורה היעילה ביותר."

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר: "במוקד 102 של מחוז דרום התקבלו שיחות בדיווח ראשוני על נפילה בגזרת המחוז. צוותי כבאות והצלה בדרכם למקום. עדכונים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם להתפתחויות".

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז וחבלני המשטרה פועלים במספר זירות נפילת פריט אמל״ח, בשלב זה ללא נפגעים. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, להימנע מנגיעה ברסיסים/ חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה בפעולות הצלת חיים."