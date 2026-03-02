מבצע שאגת הארי - היום השלישי: במשרד הביטחון מעדכנים לפני זמן קצר (שני) כי החלה הפעלת רכבת אווירית וימית של ציוד צבאי וחימושים עבור צה"ל.
על פי הפרטים שניתנו, מטוסי מטען ראשונים נחתו בישראל ביממה האחרונה עם חימושים וציוד צבאי מסוגים שונים.
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הגדירו את הבטחת אורך הנשימה ורציפות התפקוד בראש סדר העדיפויות של המשרד, כחלק מההיערכות להתרחבות הלחימה לזירות נוספות.
מבצע השינוע צפוי להתעצם בימים הקרובים והוא משותף למנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון, באמצעות יחידת הממונה על השינוע הביטחוני הבינלאומי, למשלחות הרכש בארה"ב ובגרמניה, לאגף התכנון ובניין הכח בצה"ל, לרשות שדות התעופה ולרשות התעופה האזרחית.
