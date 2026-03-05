יו"ר 'מזור' מתריע: "אסור להזניח את כלל סוגי החולים"

על רקע המצב הביטחוני המתוח והמערכה הרב-זירתית המשפיעה באופן ישיר על בתי החולים ומוסדות הרפואה בישראל, בארגון 'מזור' לייעוץ והכוונה רפואית מסכמים ימי פעילות אינטנסיביים. הארגון, שהפך בשנים האחרונות לכתובת המרכזית בכל נושא הקשור לייעוץ והכוונה רפואית, פועל עתה במתכונת חירום מלאה כדי להבטיח שאף פונה לא יישאר ללא מענה, גם בשיאה של המתיחות הביטחונית.

בישיבת הערכת מצב מיוחדת שנערכה כבר בראשית המבצע הנוכחי במשרדי הארגון, עלה כי המוקד הטלפוני ויועצי השטח חוו עומס פניות חסר תקדים במהלך פרוץ המבצע. כחלק מהיערכות החירום, הורה יו"ר הארגון ומייסדו, היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי, על הקמת מערך תורנות מיוחד. יועצי הארגון, המכירים את נבכי המערכת הרפואית על בוריה, היו זמינים באופן מלא לאורך כל שעות היממה, כאשר הרב רגובי עצמו זמין כל העת ועומד הכן לכל שאלה מצד היועצים שהעניקו מענה מקצועי לציבור הפונים בכל רגע נתון.

הרב שמעון רגובי, ששמו הולך לפניו בקרב צמרת עולם הרפואה בישראל וזוכה לאמונם המלא של גדולי ישראל שליט"א, מוביל את ארגון 'מזור' כגוף המשלב מקצוענות חסרת פשרות יחד עם הבנה עמוקה של צרכי החולים החרדיים והדתיים. פועלו של הרב רגובי לאורך עשרות שנים בייעוץ רפואי ובניית גשרים בין הציבור לבין מנהלי המחלקות הבכירים ביותר, בא לידי ביטוי מובהק בימים אלו, כאשר פנייתו של הארגון לדרגים המקצועיים בבתי החולים פותחת דלתות ומצילה חיים. זאת, בעיקר לאחר שמרבית החולים המאושפזים שלא היו במצב סכנה, ונחשבים לחולים "רגילים", שוחררו לבתיהם במסגרת רידוד האשפוז בבתי החולים.

בארגון 'מזור' יוצאים בקריאה דחופה לציבור לשים לב אל החולים המשוחררים בעקבות מצב החירום הביטחוני. "הסכנה הגדולה היא שחולים 'רגילים' – אלו המתמודדים עם מחלות כרוניות, אונקולוגיות או בעיות רפואיות שגרתיות אך דחופות – יידחקו לשוליים", מתריעים ב'מזור'. יועצי הארגון פועלים באופן אישי מול בתי החולים כדי לוודא שכל חולה מקבל את המענה הרפואי המלא, ללא קשר למצב הביטחוני השורר בארץ.

במהלך השבוע אף קיים הרב שמעון רגובי שיחת תיאום דחופה עם מנכ"ל מד"א, רמ"ג אלי בין, בה עלה כי קיים חוסר חמור ומסוכן במנות דם במאגר הלאומי. הרב רגובי, המכיר את חשיבות המלאים הללו ברגעי האמת, פנה בקריאה אישית ונרגשת לציבור: "אנו נמצאים במצב חירום של ממש. חסרות אלפי מנות דם כדי להבטיח את היכולת של בתי החולים להעניק טיפול מציל חיים. אני קורא לכל מי שיכול – צאו לנקודות ההתרמה ועשו חסד של אמת עם עם ישראל".

בנוסף, האגף לבריאות הנפש של ארגון 'מזור' פועל כעת במתכונת חירום מרבית. המלחמה והמתיחות הביאו לעלייה חדה בקרב פונים הסובלים מחרדה, לחץ ומצוקה רגשית. המחלקה מעניקה ליווי אנונימי ודיסקרטי לחלוטין, תוך התאמה מלאה לאורח החיים התורני, מתוך הבנה כי חוסן הנפש הוא חלק בלתי נפרד מהבריאות הגופנית של הקהילה. לפנייה אנונימית ודיסקרטית: 03-635-1111

"ארגון 'מזור' ממשיך לעמוד על המשמר בכל עת, וקורא לכל מי שזקוק לייעוץ, הכוונה או סיוע רגשי, לא להסס ולפנות למוקד המקצועי של הארגון", מסכם נחום פראנק, מנכ"ל 'מזור'.