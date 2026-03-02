מאוחדת מתגברת את המערכים ומפעילה מודל שירות היברידי

בצל המצב הביטחוני והתפתחויות החירום במדינת ישראל במבצע שאגת הארי, בקופת חולים מאוחדת מעדכנים כי שירותי הבריאות של הקופה פועלים באופן מלא על פי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף ושירותי החירום.

המטרה המרכזית העומדת לנגד עיני הנהלת מאוחדת בעת הזאת היא קיום רצף שירות רפואי מקצועי וזמין, תוך הקפדה יתרה על בטיחות המטופלים והצוותים ומדיניות המיגון. במסגרת זו, הוחלט כי מרפאות בעלות מיגון תקני בלבד יפעלו לקבלת קהל, כאשר במקביל תוגברו באופן משמעותי שירותי החירום והרפואה מרחוק.

כחלק מהמענה המיידי למצוקות הרגשיות העלולות לעלות בעת הזו, הופעל כבר משעות הבוקר של יום ראשון מוקד תמיכה נפשית טלפוני המאויש על ידי אנשי מקצוע, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים. המוקד זמין לקהל הרחב בחיוג ל-3833* (שלוחה 8). בנוסף, ניתן דגש מיוחד לאוכלוסיית הגיל השלישי עם מוקד תמיכה ייעודי לבני 75 ומעלה, הפועל בטלפון 076-8134343, מתוך הבנה כי מדובר בשעת חירום, שבה רבים מהמתמודדים עם מצוקות זקוקים למענה רחב ולשימת לב מוגברת.

במקביל לפעילות המרפאות הממוגנות, מערך שירותי הבריאות מרחוק פועל במתכונת רחבה. המערך כולל מיון היברידי הנגיש דרך אתר מאוחדת, האפליקציה או המוקד הטלפוני בשלוחה 9. כמו כן, עומדים לרשות ההורים מוקד 'ג'וניור' לרפואת ילדים ומוקד הריון ולידה בשלוחה 4. החל משעות הצהריים (יום א' בשעה 14:00) יחל לפעול גם מוקד רפואה טלפוני ייעודי למבוגרים מעל גיל 18, המאפשר קבלת ייעוץ רפואי מבלי לצאת מהמרחב המוגן.

לאור המדיניות הממשלתית של רידוד מאושפזים בבתי החולים, במאוחדת ביצעו עיבוי משמעותי ליחידות אשפוז הבית. הקופה ערוכה להעניק למטופלים המשך טיפול רפואי מקצועי בביתם, כשהיא מצוידת במלאי מוגדל של ציוד רפואי ותרופות.

יצוין, כי המוקדים לרפואה דחופה (מלר"דים) של הקופה ממשיכים לפעול כסדרם ברחבי הארץ, בכפוף להנחיות הביטחוניות. למידע נוסף ועדכונים שוטפים, ניתן לפנות לאתר מאוחדת או למוקד הטלפוני ב-3833*.