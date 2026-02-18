משרד הבריאות מעדכן: מאבטח בבית החולים איכילוב חלה בחצבת

משרד הבריאות הודיע כי מאבטח בבית החולים איכילוב בתל אביב אובחן כחולה חצבת. מבית החולים נמסר כי עם קבלת המידע הם פעלו באופן מיידי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לפי הודעת משרד הבריאות "המאבטח שהה בכניסה של מחלקת יילודים א' ביום שבת האחרון למשך כחצי שעה החל מהשעה 18:52, וביום ראשון החל מהשעה 14:45 ועד שלא חש בטוב ועזב ב-19:30".

לפי ההודעה "במהלך עבודתו הוא בדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה. בית החולים יחד עם לשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות היילודים על מנת לתת להם טיפול מונע".

מבית החולים נמסר: "אנו נמצאים בקשר שוטף ושקוף עם משרד הבריאות ופועלים לעדכון אישי של כלל ההורים הרלוונטיים. על פי הערכתנו הראשונית, רמת החשיפה נמוכה, וזאת מאחר שהעובד הוצב מחוץ לתינוקייה ועבד עם מסכה. יחד עם זאת, ומתוך משנה זהירות, אנו פועלים יחד עם משרד הבריאות על מנת להבטיח שהמשפחות והתינוקות יקבלו טיפול וחיסון מונע בהתאם להנחיות".