הניתוח שיגרום לכם לראות את העולם בצורה שונה לגמרי

עשרות אלפים אנשים עוברים מדי שנה ניתוח להסרת משקפיים בלייזר.

כאשר מדובר בטיפול שנמשך רגעים אחדים בלבד, עם זמן החלמה קצר וטכנולוגיה שרק מתחדשת, מדובר בהחלטה קלה מבעבר שתאפשר גם לכם להיפרד מהזגוגיות ומעדשות המגע. צוות הרופאים המומחים של מרפאות Care Laser, שפועלת בשיתוף ובגיבוי בית החולים איכילוב ורמב"ם, ניתחו יותר מ-100,000 אנשים ב-25 השנים האחרונות. אז מה בכל זאת חדש בתחום? כעת, כשניתוחי הלייזר מסובסדים על ידי קופות החולים באופן שמתאים לכל כיס, ריכזנו עבורכם מידע שיגרום לכם לשנות את הדרך שבה אתם מסתכלים על העולם. בסקר שפורסם לפני כעשור ב-ynet נכתב כי קרוב ל-72% מהאוכלוסייה מרכיב משקפי ראייה ומשקפי קריאה או משתמש בעדשות. מצד שני, זה ממש לא חייב להיות ככה. אם בעבר בעיות ראייה היו גזרת גורל שאין שום דרך להתמודד איתה ללא משקפיים, הרי שבדורות האחרונים יש אלטרנטיבה: ניתוח לייזר לתיקון הראייה - פתרון פשוט, יעיל ואלגנטי (ועם כל הכבוד לאלגנטיות שהמשקפיים מקנות לכם, אין על המראה הטבעי).

ניתוחי לייזר להסרת משקפיים הם תופעה שהולכת איתנו כבר כברת דרך. מדי שנה מתייצבים רבבות מטופלים ברחבי העולם לפרוצדורה הרפואית שבסופה הם יוצאים לאור בלי התוספת המלאכותית שהכניסה את כל החיים שלהם אל מאחורי זגוגיות. שוקלים להצטרף אליהם? כעת, כשקופות החולים מסבסדות את הטיפול משפר החיים הזה, מדובר במהלך מתבקש. ריכזנו עבורכם שלל עצות, תובנות, הבהרות ועדכונים על ההתפתחויות החדשות ביותר בתחום - כדי שתוכלו לקבל את ההחלטה שתגרום לכם לראות את החיים בצורה שונה לגמרי.

מי יכול לעבור את ניתוח הלייזר להסרת משקפיים?

נתחיל מהפרכת המיתוס: זה לא קשור רק למספר. טווח המספרים שניתן לתקן באמצעות טיפול לייזר לקרנית נע בין מינוס 10 לפלוס 6. יותר מזה, הלייזר מסוגל לתקן גם בעיות של צילינדר - עד למספר 6.

ובכל זאת, הניתוח לתיקון הראייה באמצעות קרן לייזר לא מתאים לכל אחד. למעשה, במרפאות המומחים של חברת Care Laser - שניתחה כבר יותר מ-100,000 אנשים ב-25 השנים האחרונות ופועלת בשיתוף פעולה עם בית החולים איכילוב ורמב"ם , מספרים כי קרוב ל-25% מבין המתעניינים בניתוח נמצאים בבדיקת ההתאמה כלא מתאימים להליך.

בדיקת ההתאמה, חשוב להדגיש, היא תהליך קפדני שלא ניתן לוותר עליו. מדובר בהליך שכולל סדרת בדיקות, סריקות, דימויים וצילומים של העין ושל הקרנית, באופן שיאפשר לצוות הרפואי לאגור מסד נתונים משמעותי על המועמדים לניתוח לפני שיוחלט האם ניתן לקיים איתם ניתוח לייזר. גם הגיל משחק תפקיד משמעותי- רב המנותחים הם בגילאי 18-45 ועם העלייה בגיל סיכויי ההתאמה יורדים בגלל הצורך במשקפי ראייה שמהם לא תמיד ניתן להיפטר בטיפול זה וכן בגלל בעיות רפואיות כמו קטרקט שרבים סובלים ממנו בגיל יותר מבוגר. למעשה, חלק משמעותי מהשיפור הטכנולוגי שחל בתחום ניתוחי הלייזר במהלך העשורים שחלפו מאז החלו בטיפול הוא ההתקדמות במכשירי הבדיקה, שמסייעים לצוות הרפואי לקבל את ההחלטה באשר להתאמת המטופל לניתוח (ואם כן, לאיזה סוג של ניתוח). ובהקשר זה – אם יש ספק, אין ספק. רק מי שבאופן ודאי עומד בקריטריונים יוכל להמשיך לשלב הבא.

כמה זמן נמשך הניתוח?

מדובר בניתוח קצר במיוחד, שאורך בממוצע כ-30 שניות בכל עין ולכל היותר דקות אחדות, בהתאם לשיטת הניתוח המתאימה לכל מטופל.

כך או כך, מדובר בטיפול מהיר שחולף ביעף מבלי להותיר צלקות. קרן הלייזר מלטשת למשך שניות בודדות ובעדינות רבה את החלק החיצוני בעין (קרנית) ולמעשה מאדה את החלק שגורם לעיוות ראייה. מדובר בניתוח שחולף ללא כאב בכלל כאשר תקופת ההחלמה ממנו מהירה במיוחד ונמשכת בין 24 שעות לימים אחדים.

איך בעצם עובד הניתוח?

הקרנית היא מעין כיפה שקופה המצויה בחלק הקדמי של העין.

בניתוח להסרת המשקפיים מכשיר הלייזר מלטש את הקרנית באנרגיית אור ולמעשה, מקנה לה את הפורמט שהעניקו לה המשקפיים.

ישנן שתי שיטות מרכזיות לקיום הניתוח: PRK והטכניקה החדשה שנקראת פמטו לאסיק – פיתוח מודרני וחדשני המשלב מינימום מגע יד אדם תוך שימוש במכשור מתקדם.

לכל אחת מהשיטות יתרונות משל עצמה ותכונות שמאפשרות להתאים את אופי הטיפול לצרכי המנותח.

מה ההבדל בין שתי השיטות הניתוח הפופולריות?

בטיפול בשיטת פמטו לאסיק מאופיין בהיעדר כאבים וחזרה לשגרה תוך 24 שעות בלבד. הטיפול מבוצע באלחוש מקומי על ידי טיפות עיניים והיתרון כשבניגוד לשיטת הלאסיק הוותיקה, אין שימוש במיקרוקרטום - את מקומו מחליף ציוד לייזר ממוחשב שמצבע את חיתוך השכבה העליונה של הקרנית. לטובת הטיפול הזה חשוב להצטייד בציוד מתקדם שיאפשר לקיים את ההליך הרפואי, כאשר במרפאות Care Laser עושים שימוש במערכת החדשה בישראל Wavelight refrective suit , המורכבת משני מכשירי הלייזר הנחשבים לחדישים ביותר בישראל.

בשיטת PRK המנתח נמנע מחיתוך השכבה העליונה של הקרנית ובמקום זה מבצע קילוף של חלק דק מאד מן הקרנית, לרוב באמצעות ספוגית מיוחדת הספוגה באלכוהול מדולל. לאחר הקילוף, מופעל הלייזר ישירות על הקרנית החיצונית ומפסל אותה.

השכבה העליונה צומחת מחדש תוך כשלושה ימים עד שבוע, מה שעשוי להסב בחלק מהמקרים כאב קל עד בינוני. לאחר הניתוח ייעשה שימוש בעדשת מגע רפואית שתגן על השכבה הטרייה ותסייע לה להיבנות בצורה טובה וחזקה (העדשה, אגב, גם מסייעת להקטנת הכאבים). על פי רוב, תוך ארבעה ימים הראייה תתחדד ברמה שתאפשר למנותח לנהוג, לקרוא ולבצע כל פעולה אחרת.

איך בוחרים את שיטת הניתוח שתתאים דווקא לי?

כשהמנתח בא לבחור את טכניקת הטיפול הוא בוחן פרמטרים כמו עובי הקרנית, מספר עדשת המשקפיים והמבנה הכללי של הקרנית. באופן כללי ניתן לקבוע כי טכניקת PRK מתאימה על פי רוב לבעלי מספרים גבוהים ולמי שהקרניות שלהם דקות מהרגיל.

ככל ששואפים לתקן מספר משקפיים גדול יותר יש צורך לפסל יותר לעומק הקרנית כאשר צריך להיזהר ולא לבצע פיסול עמוק מידי. בניתוח לאסיק נהוג להשאיר לכל הפחות קרנית בעובי של 420 מיקרון, ובניתוח PRK נהוג להשאיר קרנית בעובי של לפחות 350 מיקרון. כדי לקבל פרופורציות - קרנית בריאה ממוצעת היא בעובי של כ-540 מיקרון.

ומה עושים מי שיש להם בעיית ראייה משולבת – גם מקרוב וגם מרחוק?

לטובת מנותחים שסובלים מבעיית ראייה כפולה ונדרשים למשקפי ראייה וגם למשקפי קריאה (או למשקפי מולטי פוקל – בעיה מוכרת בעיקר אצל מי שחצה את גיל 40), מציעים מומחי הראייה של Care Laser את הטיפול המשולב MonoVision.

הרעיון הבסיסי הוא לייצר טיפול נפרד לכל עין - בעין הדומיננטית מטפלים בצורה מלאה כך שתראה מצוין לרחוק (נהיגה, טלוויזיה, פעילות ספורט וכו'). בעין השנייה משאירים מספר יחסית קטן במינוס כך שיתאפשר לנו לקרוא, להתמקד באותיות קטנות, במסך הטלפון ועוד. נשמע מוזר? תסמכו על המוח שיידע לתמרן את הנושא הזה בצורה אופטימלית, כך שאפילו לא תרגישו בזה.

איך בוחרים מרפאה לביצוע ניתוח הלייזר בעיניים?

כשמדובר בראייה שלכם אין מקום לפשרות. חשוב לבחור במרפאה מנוסה, כזו שגלריית הרופאים המומחים שלה חתומה על אלפי ניתוחי לייזר לאורך השנים. חשוב שהמרפאה תזכה לגב של מוסד רפואי מוביל, שתהיה מוכרת על ידי קופות החולים ותזכה את המטופלים לסבסוד בתהליך. וכמובן, המובן מאליו: שהמרפאה תעשה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר כי בסופו של דבר, כשהולכים לבצע ניתוח לייזר שני הדברים הכי חשובים הם המנתח – והלייזר.

במרפאת המומחים של Care Laser חתומים על יותר מ-100,000 אנשים וכ-200,000 עיניים מנותחות ב- 25 השנה האחרונות, נהנים משיתוף פעולה מתמשך עם בתי החולים איכילוב ורמב"ם ומחזיקים בציוד הלייזר הנחשב לחדשני ביותר בישראל.