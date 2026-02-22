"צפי לסיום תוך ימים" אירוע חריג: בית החולים 'ברזילי' פינה את כל מחלקת טיפול נמרץ - זה מה שהתגלה משרד הבריאות מעדכן כי לאור מספר מקרי זיהום עמידים במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים ברזילי, הוחלט להעביר את כלל המטופלים מהטיפול הנמרץ באופן יזום וזמני לצורך ניקוי וחיטוי היחידה | התהליך החל היום, כאשר הצפי לסיום הביצוע הוא בעוד מספר ימים | המטופלים במקום שוחררו לפי מצבם או הועברו לקבלת טיפול על ידי צוות טיפול נמרץ (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 22:01