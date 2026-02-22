משרד הבריאות מעדכן הערב (ראשון) כי בשל מספר מקרי "זיהומים עמידים" במחלקת הטיפול הנמרץ בבית החולים ברזילי שבאשקלון, הועברו כלל המטופלים במחלקה באופן יזום וזמני עד לביצוע חיטוי וניקיון יסודיים במקום.
הליך העברת המטופלים החל היום, כאשר הצפי לסיום הביצוע הוא בעוד כמה ימים. המטופלים שוחררו לפי מצבם, או הועברו לקבלת טיפול על ידי צוות טיפול נמרץ במסגרת המחלקה הפנימית בבית החולים. כלל התהליך מבוצע על ידי בית החולים ברזילי, בנוכחות ובהנחיית היחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות.
במשרד הבריאות הדגישו כי עם סיום התהליך תבצע היחידה למניעת זיהומים בקרה במקום, ורק לאחר אישור המשרד - תיפתח המחלקה מחדש לקליטת מטופלים.
