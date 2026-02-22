10 10 0:00 / 0:36

שגב כלפון, בן 27, שנחטף ממסיבת הנובה ושוחרר לאחר כשנתיים בשבי חמאס בעזה, טלטל אלפי בני נוער מכל רחבי העולם כשקרא יחד איתם "שמע ישראל". זה קרה אמש (בין שבת לראשות) בטיימס סקוור בניו יורק, בסיום השבתון העולמי של חב"ד לנוער (CTeen).

כלפון, שנחטף והוחזק במשך 738 ימים בתנאי רעב, מכות ועינויים נפשיים, דמיין את הרגע שבו יעמוד גם הוא על הבמה מול מצלמות חמאס ויקרא בקול: "שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד". אלא שחמאס הפסיק את טקסי השחרור הפומביים לפני שהגיע תורו. "לא נתנו לי לצעוק 'שמע ישראל' בעזה", אמר. ״אני אצעק 'שמע ישראל' בניו יורק". כלפון תיאר כי הוא וחמישה חטופים נוספים שרדו על כמויות מזעריות של מזון, לעיתים רבע עגבנייה וקערת אורז שחולקו ביניהם. הוא הוכה באופן קבוע, הוחזק במנהרות תת-קרקעיות, ואף עבר "משחק הוצאה להורג" שבו שוביו ערכו הגרלה מי מהחטופים יוצא להורג. למרות התנאים, כלפון שמר על קיום מצוות: הוא אמר "שמע ישראל" מדי יום, ושמר את יום הכיפורים.

הלילה בניו יורק, 4,578 בני נוער יהודים מ‑60 מדינות מילאו את טיימס סקוור במנהטן ואחד מרגעי השיא של הערב היה הופעתו של כלפון, שהגשים את חלומו והכריז על הבמה "שמע ישראל". הקהל הצטרף אליו בקריאה מרגשת שהדהדה בכיכר. לצד כלפון, עמדו גם ניצולי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצבסקי.

האירוע התקיים על רקע שנה קשה לקהילות יהודיות ברחבי העולם. לצד חגיגת פתיחת הסניף ה‑900 של CTeen, נשאו דברים גם בני נוער מקהילת בונדי שבאוסטרליה, שאיבדה 15 מבניה בפיגוע ירי בחנוכה האחרון, בהם שליח חב"ד הרב אלי שלנגר הי"ד, שהקים את סניף חב"ד לנוער המקומי חודשים ספורים לפני הירצחו.

בתו, פריבה שלנגר, עלתה לבמה וסיפרה על המשך השליחות שהותיר אחריו. במהלך הערב הוקרן על מסכי הענק תיעוד של בני הנוער מבונדי, שתיארו את רגעי האימה ואת ההתמודדות שאחריהם. למרות הכאב, המסר שחזר שוב ושוב היה של עמידה יהודית גאה: "נמשיך להיות יהודים, בקול רם ובגאווה".

יו"ר חב"ד לנוער העולמי, הרב מנחם קוטלרסקי, ממשיך דרכו של אביו הרב משה ע"ה, שחזר בסוף השבוע מסידני, אמר בנאומו כי "החושך לא יקבל את המילה האחרונה". הוא הודיע על הקמת מרכז נוער חדש בסידני שיישא את שמו של הרב שלנגר הי"ד.

שבתון הנוער, שנערך זו השנה ה‑18, משך לניו יורק אלפי בני נוער מ‑486 ערים ברחבי העולם. המשתתפים התארחו בשכונת קראון הייטס במהלך השבת, והאירוע בטיימס סקוור שימש את שיאו של המפגש.

