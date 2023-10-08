משרד הבריאות מעדכן כי לאור מספר מקרי זיהום עמידים במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים ברזילי, הוחלט להעביר את כלל המטופלים מהטיפול הנמרץ באופן יזום וזמני לצורך ניקוי וחיטוי היחידה | התהליך החל היום, כאשר הצפי לסיום הביצוע הוא בעוד מספר ימים | המטופלים במקום שוחררו לפי מצבם או הועברו לקבלת טיפול על ידי צוות טיפול נמרץ (בארץ)
תביעת רשלנות רפואית הסתיימה בהכרעה כי בית החולים ברזילי שבאשקלון לא התרשל בניתוח עצמו אלא רק הפר את חובת הגילוי כלפי המטופל. התובע ערער והמחוזי החליט להחזיר את התיק לעיון מחודש בשלום. מה גרם לשופט מנחם (מריו) קליין לשנות את מסקנתו? (משפט)
בשעה שהציבור החרדי, על כל חוגיו, מתלכד באחדות מופתית סביב סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, הרב יצחק ברנד מעמנואל בחר להציג דעה הפוכה. בדרשה שנשא בבית-כנסת באריאל, הוא אמר שיש להקל בפינוי קברים, במידה ויש חשש - משום קבר שמזיק את הרבים. למתפללים, הוא חילק קונטרס עם הסברים. צפו (איצטלא)