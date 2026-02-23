מאוחדת חנכה את המרכז הרפואי ראם במעמד נשיא המדינה

"עוצמתה של קהילה נשענת על מערכת בריאות קהילתית חזקה"

בראם ניתנים מגוון רחב של שירותים רפואיים, החל מ- MRI שפועל סביב השעון, שהוא הראשון לפעול בקופת חולים, דרך מרכז לרפואה מונעת ועד למרכז לרפואה דחופה שמאפשר לקבל מענה לבעיות רפואיות דחופות מרופאים מומחים, ובמקרים רבים חוסך את הצורך לפנות לחדר מיון.

הפתיחה של ראם, שהוקם בהשקעה של למעלה מ- 70 מיליון ₪,מצטרפת למגמת חיזוק הקשר בין הרפואה בקהילה לרפואת בתי החולים והגברת התחרות במערכת הבריאות, ובימים בהם מאוחדת נמצאת בשיאו של תהליך תכנון והקמה של בית החולים פרס נגב בבאר שבע.

נשיא המדינה יצחק הרצוג, סייר במרכז הרפואי ואמר כי: "כאשר מדברים על חוסן קהילתי, ברור מאליו כי עוצמתה של קהילה נשענתעל מערכת בריאות קהילתית איתנה, היודעת לתמוך בתושבותובתושבים בזמנים מורכבים. המעמד המרגש שאותו אנחנו מקיימים כאן היום משקף בעיניי את התפיסה הזאת בדיוק: מרכז ראם היוצא היום באופן רשמי לדרך, הוא אינו עוד מוסד רפואי בקהילה, אלא בגדר בשורה משמעותית לכל מי שעתידה של הרפואה הציבורית בישראל חשוב וקרוב לליבו. אני מודה לכם על העבודה המסורה והמקצועית שאתם מבצעים, בכל ימות השנה, למען בריאותם ושגרת חייהם של אזרחי ישראל ומאחל לכם הצלחה רבה בהמשך".

יו"ר מאוחדת איל גבאי, התייחס לחיזוק הרפואה בקהילה ובפריפריה ואמר כי: "בניית תשתיות חזקות של רפואה בקהילה מאפשרת לקבל מענה רפואי איכותי ומדויק במסגרת קופת החולים, לסגור את מעגל הטיפול במקום אחד ובו בזמן מאפשרת גם לבתי החולים להעניק רפואה איכותית יותר. המרכז הרפואי ראם מצטרף לבית החולים פרס נגב שנבנה בימים אלה, שיתקן עיוות של שנים ברמת שירותי הבריאות לתושבי הדרום. ההקמה של 2 מרכזים רפואיים אלה מהווה חלק בלתי נפרד מהמהלכים שאנחנו מובילים כדי לצמצם את הפערים בין המרכז לפריפריה ולחבר בין הרפואה בקהילה לבין הרפואה בבית החולים".

"ראם מצליח להגשים את החזון שלנו לרפואת העתיד, רפואה קהילתית וחדשנית באמצעות מודל ייחודי מסוגו לרפואת מומחים ומרכז מכונים, וזו רק הסנונית הראשונה לקראת הקמת רשת ארצית של מרכזי ראם", הסביר מנכ"ל מאוחדת עוזי ביתן. "השקענו מחשבה רבה בכל אחד מעשרות השירותים הרפואיים השונים שנפתחו בראם, חלקם ראשונים מסוגם ברפואה בקהילה. החל מבחירה של הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דרך תהליכי השירות שנועדו להקל על המטופל ולהפוך את הטיפול לחוויה נעימה ככל שניתן, וכמובן עד לבחירה של הרופאים המומחים והצוותים המקצועיים, שמלווים את המטופל מהרגע שהוא נכנס בשערי המרכז הרפואי ומהווים את הלב הפועם של ראם".

ראם משתרע על פני 8,000 מ"ר וכולל 25 מכונים רפואיים שונים, ביניהם מכון לב, מכון סוכרת, מרכז לבריאות האישה, מכון להתפתחות הילד, מרכז מאוחדת ג'וניור, מכון עיניים, מרכז לרפואה יועצת, מכון שיקום מכון MRI , מכון דימות ובו שירותי CT, ממוגרפיה, רנטגן ואולטרסאונד ומרכז לרפואה דחופה שמאפשר לקבל מענה בשעות הערב ובסופי שבוע כשהמרפאות סגורות.