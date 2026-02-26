מאות מנהלי בתי אבות דנו בעתיד האוכלוסייה המבוגרת בישראל

מול האתגר הלאומי של הזדקנות האוכלוסייה בישראל, התכנסו למעלה מ-500 משתתפים – בעלי רשתות, מנכ"לים של בתי אבות ודיורים מוגנים, ומנהלי מוסדות סיעוד מכל רחבי הארץ, לוועידה השנתית של 'קדם' – איגוד בתי אבות וקהילות הגיל השלישי בישראל.

הוועידה, שהתקיימה במלון דן באילת, מהווה את המפגש המקצועי הגדול והמשמעותי ביותר הפועל לקידום איכות השירות והטיפול עבור בני גיל הזהב, מתוך תחושת שליחות עמוקה כלפי דור הוותיקים המתבגר, וזקוק למענה מיידי ודחוף.

במרכז דיוני הוועידה, שהתקיימה במעמד חברי כנסת ובכירי משרדי הבריאות והרווחה, עמדה סוגיית המוכנות הלאומית לקצב הזדקנות האוכלוסייה וחזון "זיקנה 2030". באיגוד 'קדם' הצביעו על הנתונים המדאיגים ולפיהם ישנם כיום מעל מיליון בני משפחה מטפלים הנושאים בנטל היום-יומי במסירות. "המערכת נדרשת להיערכות אסטרטגית דחופה", קראו משתתפי הפאנלים, והתריעו כי "כיום אין בישראל גורם אחד המרכז את כלל נושאי הזיקנה תחת קורת גג אחת, דבר המוביל לבירוקרטיה סבוכה ומתישה הגורמת לעיתים קרובות לישישים וזקנים ליפול בין הכיסאות בבואם לממש את זכויותיהם הבסיסיות".

מושבים מיוחדים בוועידת 'קדם' הוקדשו השנה להפקת לקחים מתקופת המלחמה המאתגרת. מנהלי בתי האבות, שרבים מהם פעלו במסירות נפש של ממש וקלטו בחיבוק חם מאות קשישים שפונו מאזורי העימות אל מקלט בטוח, דנו בהרחבה בדרכים לחיזוק החוסן הנפשי והארגוני של הצוותים ושל הדיירים.

כמו כן, נידונה בהרחבה מצוקת כוח האדם הקשה בענף, תוך ציון ההישגים מהוועידה אשתקד שהובילו להגדלת מכסת המטפלים הזרים ל-6,000 עובדים, לצד הבטחות ממשלתיות לבחינה מחודשת של מודל התקצוב הקיים, כדי להבטיח טיפול ראוי ומכבד לאוכלוסייה המבוגרת.

לצד הדיונים המקצועיים, משכה את תשומת הלב תערוכת ענק שהוקמה במתחם הוועידה, בהשתתפות למעלה מ-50 חברות ושותפים מהמובילים במשק. החברות הציגו פיתוחים טכנולוגיים וחדשנות פורצת דרך שנועדו לייעל את הטיפול על הרצף התפקודי, מתוך מטרה לקדם מודלים של "קהילות דיור חכמות" המשלבות טיפול רפואי מתקדם עם חוויית מגורים מכבדת, איכותית ותורנית.

את המושבים המקצועיים ליוו גם הרצאות מרתקות מפי עיתונאים ופרשנים בכירים, ביניהם ירון אברהם ושאול אמסטרדמסקי, שניתחו את תמונת המצב המדינית והכלכלית המורכבת בתקופה זו מול המנהלים.

בשיאה של הוועידה המכובדת, הוענק פרס מפעל חיים לאישים בולטים בענף, כהוקרה על מסירותם רבת השנים והקדשת חייהם לטיפול באוכלוסייה המבוגרת מתוך קיום מצוות "והדרת פני זקן". הטקס עורר התרגשות רבה בקרב המשתתפים, שראו בכך הכרה בחשיבות העבודה הסיעודית והניהולית במוסדות אלו כערך עליון.

מאיגוד בתי האבות 'קדם' נמסר לסיכום המאורע כי "הוועידה מהווה מרחב עבודה חיוני שבו נפגשים מנהלי מאות המוסדות כדי לייצר חזית אחידה מול מקבלי ההחלטות. הכוח המשותף הזה מאפשר לאיגוד לפעול יחד עם המדינה בצורה בלתי מתפשרת בסוגיות הקריטיות הנוגעות לתקצוב, כוח אדם ושיפור הרגולציה. בוועידה הובהר כי המדינה חייבת להתייחס לאוכלוסייה המבוגרת כאל נכס יקר שיש להשקיע בו ולכבדו, ולא כאל נטל טכני שיש לנהל".

מנהלי המוסדות וקהילות הדיור לגיל השלישי שבו לשליחותם עם תובנות רבות וכלים חדשים, מתוך ציפייה כי סיכומי הוועידה יובילו לשינוי מהותי ומהיר במדיניות הממשלתית כלפי האזרחים הוותיקים בישראל.