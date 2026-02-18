הנהלת כללית הנדסה ערכה ביקור מקצועי ביד שרה

כחלק מסיכום כשנתיים להפעלת רפורמת השיקום והניידות עבור מטופלי כללית, קיימה הנהלת כללית הנדסה ביקור מקצועי בבית יד שרה בירושלים. רפורמת השיקום והניידות, אותה מתפעלת כללית הנדסה עבור מטופלי כללית, מעניקה שירות מקיף לעשרות אלפי מטופלים ברחבי הארץ, הכולל התאמה, אספקה ושירות של אביזרי שיקום וניידות, עד לבית המטופל.

במסגרת הפעילות פועל מרכז שירות ייעודי המרכז את כלל הפניות והצרכים, מלווה את המטופלים לאורך כל התהליך ומקצר משמעותית את זמני קבלת המכשור. השירות זוכה מדי יום לשביעות רצון גבוהה במיוחד מצד המטופלים ובני משפחותיהם.

במהלך הביקור ביד שרה הוביל מנכ״ל הארגון, מר משה כהן, סקירה מקיפה של מכלול אגפי הפעילות והעשייה הענפה למען הציבור. הנהלת כללית הנדסה נחשפה לפעילויות הרבות של יד שרה, החל מהשאלת ציוד תומך למטופלים בביתם, דרך מוקד טלפוני למעקב אחר מטופלים בקהילה, מרכזי שיקום, מוקדי רפואה דחופה ועוד.

יד שרה פועלת בכל רחבי הארץ באמצעות כ־7,000 מתנדבים בכ־120 סניפים, ומעניקה מענה ליותר ממיליון וחצי מטופלים מדי שנה, נתון המעיד על היקף פעילות מרשים ותרומה משמעותית לחברה בישראל.

משה שדה, מנכ״ל כללית הנדסה, ציין כי קיימים תחומי פעילות משיקים רבים בין הארגונים, המהווים בסיס לשיתופי פעולה עתידיים לטובת המטופלים. לדבריו, הפעילות הנרחבת של כללית הנדסה, המגיעה עד לבית המטופל כחלק מיישום הרפורמה, משתלבת באופן טבעי עם האסטרטגיה והחזון של יד שרה.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית הוסיף: ״רפורמת השיקום והניידות מבטאת את המחויבות העמוקה שלנו להעניק למטופלים שירות מקצועי, זמין ואנושי, עד הבית. שיתוף הפעולה עם ארגונים מובילים כמו יד שרה מחזק את המעטפת הקהילתית ומאפשר לנו להמשיך ולשפר את איכות החיים של עשרות אלפי מטופלים בכל רחבי הארץ.״