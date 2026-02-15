הרבה לפני ניקיונות הפסח והכנות החג, מתקיים תהליך מורכב ושקט שמעטים מודעים לו. תהליך שבזכותו יכולים חולים ברחבי הארץ להשתמש בתרופות גם בימי הפסח, בלי חשש הלכתי. לאחר עבודת הכנה מדוקדקת וארוכה שנמשכה שבועות ארוכים בימים האחרונים החלה באופן רשמי עבודת הוועדה המשותפת לכשרות התרופות לפסח של בד"ץ העדה החרדית וכללית. רב שרותי כללית מרכז את עבודת המומחים של הכללית הכוללת מומחים בתעשיית התרופות, רופאים, ביו כימאים ורוקחים פועלת בשיתוף הדוק עם רבני הבד״ץ העדה החרדית, לגיבוש הרשימה המעודכנת של התרופות המאושרות לשימוש בחג.

רבני הבד"ץ הדגישו במהלך הדיונים כי עבודת ההכנה המקיפה שמבצעת כללית בתחום התרופות אינה משרתת ציבור מצומצם בלבד, אלא מאפשרת בפועל לכלל הציבור בישראל ליהנות מרשימות כשרות מסודרות, מבוססות ומעודכנות. לדבריהם, היקף המידע, הנגישות לחומרי הגלם והקשר הרציף של כללית עם יצרני ויבואני התרופות בארץ ובעולם, הם שמאפשרים את קיומה של מלאכה הלכתית יסודית לטובת עם ישראל כולו.

בשנים האחרונות, על רקע שינויים מהירים בתעשיית התרופות והופעת מוצרים חדשים בקצב הולך וגובר, הפכה בדיקת כשרות התרופות לפסח למשימה מורכבת במיוחד. שינויים בהרכב התרופות, החלפה תכופה של ספקים ויצרנים בעולם הגלובלי, שינויי חומרי גלם ופיתוחים טכנולוגיים חדשים מחייבים בדיקה הלכתית מחודשת מדי שנה, בעיקר מחשש להימצאות רכיבי חמץ בתרופות המיועדות לחולים שאין בהם סכנה.

במסגרת זו התכנסה ועדת המומחים המשותפת של כללית ושל בד"ץ העדה החרדית לדיונים ממושכים, שמטרתם למפות את כלל התרופות החדשות שהגיעו לשוק, לבחון תרופות קיימות שחל שינוי בהרכבן, ולהכריע באשר למוצרים שטרם נקבעה לגביהם עמדה ברורה. הרשימה הסופית מתייחסת, כנהוג במסורת העבודה המשותפת אך ורק לשאלת חמץ בתרופות לימי הפסח, ולשימושם של חולים שאין בהם סכנה. חולה שיש בו סכנה, מחויב להישמע להנחיות הרפואיות ללא כל סייג, בהתאם לפסיקה בשולחן ערוך ולהוראתו הידועה של מרן בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל.

למה אסור להרתיח מים פעמיים? התשובה מפתיעה טובה אור | 10:33

הישיבה התקיימה בלשכתו של הרב מנחם לפקיבקר, רבה של כללית, ובה נטלו חלק סגן מנהל מחלקת דת וכשרות בכללית - הרב צבי הרשקוביץ, רבני בד"ץ העדה החרדית, הרב פנחס הכהן בינדר, הרב שלמה היימליך – מומחה מחלקת חומרי הגלם, תוספי התזונה והתרופות של ועד הכשרות, הספרא דדינא הרה"ג יצחק שלמה בלוי, הרב ד"ר שמעון אמסלם – מומחה עולמי בתעשיית התרופות הבינלאומית מטעם כללית ומר מאיר אוחיון מנהל מדור מיחשוב ובקרה באגף רכש תרופות - אליו זורם המידע המפורט מחברות התרופות מהארץ ומחו״ל והרב אברהם קונסקי – מנהל המחלקה החרדית בכללית.

כארגון הבריאות הגדול בישראל ואחת מקנייניות התרופות הגדולות בעולם, מרכזת כללית מידע נרחב ומעמיק על מרכיבי התרופות וחומרי הגלם בייצור תרופות, חומרים פעילים וחומרים שאינם פעילים, המשווקות בישראל. מידע זה משמש תשתית מרכזית לעבודת הבדיקה ההלכתית, ומאפשר לוועדת הכשרות לקבל החלטות מדויקות ומבוססות. רבני הבד"ץ ציינו כי בלא התשתית הזו, לא ניתן היה להגיע לרמת הבירור והדיוק הנדרשת, וממילא הציבור כולו נהנה מהרשימות המהימנות בזכות כללית.

בסיום הדיונים סוכם כי כמידי שנה, מסקנות הוועדה יובאו לציבור באמצעות חוברת התרופות המהודרת לפסח, הכוללת את כלל התרופות החדשות והוותיקות שאושרו לשימוש בחג. החוברת, היוצאת לאור ברציפות מעל חמישים שנה, הפכה לכלי מרכזי עבור ציבור המהדרין ובה בעת משמשת מקור ידע גם לציבורים רחבים נוספים.

רב הכללית הרב מנחם לפקיבקר ציין כי מאחורי החוברת עומדת עבודה ארוכת טווח המתפרסת על פני חודשים: רבים כבר בשלב מוקדם מחלקת דת וכשרות של כללית מרכזת את עבודת כלל המומחים של כללית אל מול היצרנים ויבואנים, על מנת לקבל תמונה מלאה של מרכיבי התרופות. "זו שליחות ציבורית ממעלה ראשונה שמאפשרת לציבור לקיים את חג הפסח כהלכתו, תוך שמירה מלאה על הבריאות". העבודה של רבנות כללית עם רבני הבד״ץ היא קרובה ומיוחדת. לא רק בעבודה המשותפת לקראת פסח אלא עבודה רציפה במשך כל השנה בתחומים רחבים של רפואה והלכה כשרות ושבת או במלים אחרות סביב מעגל החיים היהודי לרווחת המאושפז והמטופל במוסדות הרפואיים.

מנהל המחלקה החרדית בכללית הרב אברהם קונסקי הדגיש כי שיתוף הפעולה עם בד"ץ העדה החרדית הוא חלק מתפיסה רחבה של התאמת שירותי כללית לצרכים הייחודיים של הציבור. "כשהעבודה נעשית בצורה מקצועית ויסודית", אמר, "התועלת אינה נחלת מגזר אחד בלבד אלא מגיעה לכל בית בישראל".

רבני הבד"ץ סיכמו את המפגש בהבעת הערכה עמוקה לכללית על המחויבות, היסודיות וההשקעה רבת השנים, וציינו כי בזכות שיתוף הפעולה הזה זוכה הציבור כולו ליהנות מאפשרות לשמור על כשרות הפסח גם בתחום רגיש ומורכב כמו תרופות.