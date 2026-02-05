מכבי זכתה ב-9 פרסי מצוינות בתחרות 'משאבי אנוש ישראל' ( צילום: תקשורת מכבי )

כל אחד מהפרויקטים נוגע בתחנות שונות בהתפתחות המקצועית של העובדים והעבודות בארגון, ויחד הם יוצרים חוויה שלמה וייחודית, ששמה את נשות ואנשי מכבי במרכז. ההישג של אגף משאבי האנוש במכבי בשיתוף היחידות במחוזות הוא תוצאה של מסירות בלתי מתפשרת, מחוייבות עמוקה, ושיתופי פעולה חוצי ארגון שיחד ממשיכים ומביאים לידי ביטוי את עשיית מכבי כארגון מוביל וחדשני בישראל.