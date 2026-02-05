מכבי זכתה ב-9 פרסי מצוינות בתחרות 'משאבי אנוש ישראל'

כל אחד מהפרויקטים נוגע בתחנות שונות בהתפתחות המקצועית של העובדים והעבודות בארגון, ויחד הם יוצרים חוויה שלמה וייחודית, ששמה את נשות ואנשי מכבי במרכז. ההישג של אגף משאבי האנוש במכבי בשיתוף היחידות במחוזות הוא תוצאה של מסירות בלתי מתפשרת, מחוייבות עמוקה, ושיתופי פעולה חוצי ארגון שיחד ממשיכים ומביאים לידי ביטוי את עשיית מכבי כארגון מוביל וחדשני בישראל.
בין הפרויקטים הזוכים: תוכנית UPSKILLING להתפתחות וניהול קריירה, תוכנית WELLNESS חדשה לקידום אורח חיים בריא ומאוזן לעובדי מכבי, מודל "מנהיגות מהלב" המעודד ניהול רגיש, מכבי TV - פלטפורמה לחיזוק המחוברות הארגונית, כלי אנליטי מתקדם המנבא התפטרויות בקרב עובדים, ניהול מבוסס נתונים לפיתוח מנהלים ומקסום תוצאות, קורס ייזום וניהול מרפאה עצמאית, פרויקט "רופא מבית רופא" ומעטפת תמיכה 360 למערך בריאות הנפש.
סמנכ"ל משאבי אנוש של מכבי שירותי בריאות, עו"ד שימי פרג': "השליחות שלנו היא יצירת מעטפת טיפול כוללת לקרוב ל- 20,000 צוותי מכבי שמעניקים שירות רפואי קריטי בכל רחבי ישראל ועושים זאת במסירות גדולה. הענקת פרסי המצויינות בהם אנו זוכים שנה אחרי שנה מוקדשת לצוותי מכבי. הזכייה משקפת את התפיסה של מכבי לפיה מצוינות ארגונית מתחילה בהון האנושי האיכותי, ובפרט ביצירת חוויית עובד משמעותית, אישית, מפתחת ומכבדת. כל אחד מהפרויקטים מבטא את המחוייבות שלנו כארגון לראות כל עובדת ועובד, להעניק להם כלים לצמיחה מקצועית ואישית, למידה והכשרות, תנאי העסקה מצויינים ורווחה כוללת עבורם ועבור משפחותיהם, ובזכות כך להוות ארגון מוביל במשק הישראלי. תודה לנשות ואנשי מכבי שעושים לילות כימים, בשגרה ובחירום, למען כ-2.8 מיליון חברות וחברי הקופה בכל רחבי הארץ".
צילום: תקשורת מכבי
