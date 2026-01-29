רבני הקהילה החרדית בחיפה ערכו סיור בביה"ח כרמל מקבוצת כללית

רבני הקהילות החרדיות בחיפה, הקריות והסביבה קיימו השבוע סיור היכרות מקיף בבית החולים כרמל מקבוצת כללית, במטרה להתרשם מקרוב מההתאמות הרבות שנעשו במרכז הרפואי לטובת המאושפזים.

את הרבנים קיבל ד"ר אבי גולדברג, מנהל בית החולים כרמל, אשר פתח את הסיור בסקירה כללית על פעילות בית החולים והדגיש את החשיבות הרבה שהוא רואה בקשר הרציף עם רבני הקהילות ועם הנהגת הציבור החרדי.

בהמשך הציג ד"ר קידא, מנהל מחלקת הילדים, את פעילות המחלקה ובירך על שיתוף הפעולה המתמשך עם הרבנים לאורך כל ימות השנה, מתוך מענה מדויק לצורכי המשפחות החרדיות.

הסיור הובל על ידי רב בית החולים, הרב מאיר אינדיק, אשר סקר בפני הרבנים את מערך שירותי הדת והכשרות. במסגרת הסיור, בו השתתף גם רב כללית הרב מנחם לבקיבקר, ביקרו הרבנים במחלקת היולדות, בחדר האוכל המותאם לשבת ולמועדי ישראל, כולל סוכה ייעודית, פתרונות להדלקת נרות שבת ומנות שבת וכן בתינוקייה, שם הוצגו התאמות ייחודיות ובהן משאבה המותרת לשימוש לשומרי שבת, דלת כניסה מכנית ופתרונות הלכתיים נוספים.

בהמשך סיירו הרבנים במטבח המרכזי של בית החולים, שם קיבלו סקירה מקיפה על כלל מערך הכשרות, לרבות הקפדה על בישול ישראל, מערכות הדלקת אש בפיקוח והפעלה ביומטרית, ופיקוח רציף לאורך כל השנה.

בסיור השתתפו: רב הקהילה הליטאית הרב יחיאל במברגר, הרב יעקב דויטש והרב ישראל ליפשיץ מרבני סערט ויז'ניץ, הרב צבי שובקס מרבני בעלזא, הרב נפתלי בלך מרבני צאנז, הרב מיכאל ברנשטיין מנהל קופת הצדקה בעיר ונציגים נוספים מהקהילה החרדית בעיר.

בסיום הסיור אמר הרב דוד הרשברג, מנהל המגזר החרדי במחוז חיפה וגליל מערבי בכללית: "כללית רואה בציבור החרדי חלק מרכזי מקהל המבוטחים שלה. ההשקעה בהתאמות ההלכתיות ובקשר הישיר עם רבני הקהילות היא ביטוי למחויבות עמוקה לשירות רפואי מקצועי לצד שמירה מלאה על אורח החיים החרדי".

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, הוסיף: "בית החולים כרמל משמש דוגמה לדרך שבה כללית פועלת בכל הארץ, הקשבה לשטח, שיתוף פעולה עם רבני הקהילות ויצירת פתרונות הלכתיים מתקדמים שמאפשרים טיפול רפואי מיטבי ללא פשרות".