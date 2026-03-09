מכבי מגישה: כך תמנעו את הנפילה הבאה בדרך למרחב המוגן

המצב הבטחוני והאזעקות שמופיעות בהפתעה, עלולים לגרום לנפילות ומעידות בדרך למרחב המוגן. בשבועיים האחרונים אף שמענו על מספר מקרים מצערים שאנשים מבוגרים, ולא רק, מעדו בדרך למרחב המוגן.

ד"ר זוריאן רדומיסלסקי, מומחה לרפואת משפחה וגריאטריה במכבי שירותי בריאות, ותמר ביבר, מנהלת פיזיותרפיה ארצית במכבי שירותי בריאות, מגישים מספר דגשים חשובים שיעזרו לכם לעבור את התקופה הזו בביטחון, כי המעבר למרחב המוגן צריך להיות מהיר אך בטוח.

בטיחות בדרך למרחב המוגן

• שמרו על מסלול פנוי: הסירו מכשולים כמו חוטי חשמל, עציצים או "מכשולי נעליים" מהמסדרון.

• עזרים זמינים: אם אתם משתמשים במקל או הליכון, ודאו שהם צמודים אליכם בכל רגע, גם בזמן מנוחה.

• קימה הדרגתית: אם נשמעת אזעקה בזמן שאתם במיטה, שבו על קצה המיטה ל-5 שניות לפני הקימה כדי למנוע סחרחורת.

• משקפיים ומכשיר שמיעה: ודאו שהם בהישג יד ומונחים במקום קבוע.

• תאורה: השאירו אור קטן דולק במסדרון או הצטיידו בפנס זמין.

• נעליים: הקפידו לנעול נעליים סגורות ויציבות לאורך היום.

• צרו קשר עם שכנים שיכולים ללוות אותכם אל המרחב המוגן.

• השאירו תמיד יד אחת פנויה במהלך ההליכה כדי שתוכלו לתפוס חפצים מסביב בעת הצורך.

• התרכזו בהליכה במיוחד בעת ירידה ועליה במדרגות. אפילו דיבורים במהלך הליכה עלולים להיות גורם תורם לנפילה.

• אל תתביישו לבקש עזרה מאנשים לעבור מכשולים בדרך.

שומרים על תנועה בבית

חוסר פעילות מתמשך עלול להוביל לירידה בכוח ובשיווי המשקל. גם בתוך הבית אפשר (וכדאי!) לשמור על התפקוד:

• קומו להליכה קצרה בבית בכל שעה עגולה.

• בצעו תרגילי קימה וישיבה מהכיסא.

• תרגלו עלייה וירידה במדרגות עם אחיזה במעקה בזמן שגרה בטוחה.

• חזקו את הידיים במהלך ישיבה: הרימו את הידיים והשתמשו בבקבוקי מים קטנים כמשקולות.